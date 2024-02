La differenziata a Messina, “il riciclo della carta porta soldi ai Comuni” VIDEO

Montalbetti, del "Comieco": "La vostra città è la migliore, in Sicilia, per la gestione dei rifiuti, e con un salto di quaità arriveranno altre entrate"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Obiettivo 65 per cento per la raccolta differenziata. In occasione dell’incontro di oggi a Palazzo Zanca, si sono sottolineati i passi in avanti compiuti da Messina, prima tra le Città metropolitane siciliane e all’ottavo posto tra le 14 città con oltre 200 mila abitanti. In relazione a carta e cartone, è intervenuto Carlo Montalbetti, direttore del Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo.

Sottolinea Montalbetti: “Messina è la città capoluogo che raccoglie di più in Sicilia, con 50 chilogrammi per abitante, e seconda dopo Bari nel Meridione. Attraverso un ulteriore investimento da parte dell’amministrazione comunale e Messina Servizi, in collaborazione con i consorzi, e con noi per la carta, si possa raggiungere la media nazionale che è 62 chilogrammi per abitante. Raccolta quantitativa e qualitativa si può potenziare, eliminando i sacchetti di plastica e con un risparmio economico. Come carta, versiamo oltre 12 milioni di euro ai Comuni siciliani e , due anni, si potrebbe arrivare ad altri due milioni di euro da Comieco alle amministrazioni comunali. Ma realtà come Palermo fanalino di coda, si devono riprendere”.

