La festa del Pride 2024 a Messina: gioia e “diritti d’amare” FOTO e VIDEO

La manifestazione in centro alla sua quarta edizione

FOTO e VIDEO di Silvia De Domenico

MESSINA – Sfila il popolo del Pride 2024 in centro a Messina per la quarta edizione. Con lo slogan “Diritti d’aMare”, festa, musica, colori arcobaleno e la gioia collettiva di dire basta alle barriere e alle discriminazioni.

Tra i presenti, il sindaco Federico Basile e le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata. E Il grande drappo colorato con i colori dell’arcobaleno, di fatto il simbolo della difesa dei diritti della comunità Lgbtqia+, è stato appeso al balcone della facciata di Palazzo Zanca, dando inizio alla settimana che culmina oggi con lo Stretto Pride di Messina.

Programma e “regole” del corteo

Il corteo si è mosso da Piazza Antonello per giungere a Piazza Unione Europea intorno alle 20:30. Lungo il percorso sono previste delle soste a Piazza Maurolico, all’incrocio tra Corso Cavour e via Tommaso Cannizzaro, a Piazza Cairoli, all’incrocio tra la via Garibaldi e la via Primo Settembre e l’ultima a Largo San Giacomo.

Gli organizzatori consigliano di portare una borraccia con l’acqua e magari degli snack, in aggiunta la protezione solare e un cappellino. Durante la sfilata si chiede rispetto non invadendo lo spazio personale altrui e chiedendo sempre il consenso per scattare delle foto. Affinché la città resti pulita poi non bisogna gettare i rifiuti per terra, compresi i mozziconi di sigaretta, ma utilizzare gli appositi cestini.

