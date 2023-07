"La fogna al villaggio Mili Moleti perché Messina sud è trascurata" VIDEO - Tempostretto

Lo sostengono i consiglieri Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Mirko Cantello che criticano l'amministrazione comunale

MESSINA – “Il versamento di fogna lungo le vie del villaggio Mili Moleti dimostra che Messina Sud è trascurata dall’amministrazione comunale”. I consiglieri comunali Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Mirko Cantello esprimono “la loro perplessità e amarezza per la poca cura ed attenzione prestata. Nonostante gli abitanti di Mili Moleti siano già messi in ginocchio dal depuratore, che rende l’aria insalubre e

irrespirabile, durante la serata di sabato 15 luglio lungo la “via dei monaci”, vicolo che collega la via Nazionale con la Strada statale 114, un liquido melmoso e maleodorante, scorreva incessantemente finendo nelle condotte delle acque piovane e lungo il manto stradale di via Nazionale. Criticità che si presenta spesso, sia durante i mesi piovosi, sia in quelli di sole”.

Il video di un lettore, girato sabato scorso, si riferisce proprio al versamento. Da noi contattata, la presidente di Amam ha assicurato un pronto intervento. Tuttavia, continuano da parte loro i consiglieri:

“Data la difficile situazione sanitaria che si è venuta a creare, viste le disastrose circostanze, alcuni abitanti del luogo hanno tempestato di telefonate la centrale operativa della polizia municiapale di Messina, ma l’operatrice di servizio ha asserito più volte di non avere pattuglie libere poiché impegnate in altri interventi. Nel contempo, altri abitanti, hanno cercato invano di contattare telefonicamente il Pronto Intervento o Ufficio guasti dell’Amam”.

E ancora: “Non avendo ottenuto una soluzione al disastroso problema, gli abitanti, senza volerlo,

hanno provocato una congestione al traffico stradale. Nel frattempo il torrente di fogna non cessava ancora di scorrere ed è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha sollecitato chi di competenza

per la risoluzione del problema, non andata a buon fine”.

Concludono i consiglieri: “Domenica la via Nazionale era avvolta da un ristagno nauseabondo. Come se non bastasse, la popolazione coinvolta, data l’afosa stagione estiva, ha dovuto affrontare una nottata di caldo barricata in casa per via dell’aria irrespirabile. Pertanto, si chiede all’amministrazione comunale e al sindaco Basile, già a conoscenza della situazione da diversi anni, di provvedere per tutti gli accertamenti del caso, affinché si attivi immediatamente per la risoluzione del problema, come la bonifica e la sanificazione dei luoghi, specialmente in un territorio avente già serie criticità sanitarie causate dalla presenza di un depuratore delle acque nere, mai messo a norma”.