La rivincita M5S, a Messina batte Fratelli d'Italia VIDEO - Tempostretto

La parola alla senatrice del Movimento Grazia D'Angelo

MESSINA – “Ci avevano dati per morti ma siamo ancora qui”. Come nella canzone di Vasco Rossi, nella notte della rivincita, tanti attivisti ed esponenti del Movimento Cinquestelle si sono lasciati andare a questo commento. Dopo la disfatta delle amministrative a Messina, il rischio era di scomparire. Invece, il M5S è il secondo partito nella provincia messinese, con 29.972 voti e il 16,6%, dopo “Sud chiama Nord”, primo partito nel Messinese con il 32,25% e 58.226. FdI è al 16,6 per cento con 29.972 voti.

Se la coalizione più forte è quella di centrodestra, il Movimento è il primo partito in Sicilia, con percentuali che oscillano tra il 27 e il 30 per cento. Sul tema della “rinascita Cinquestelle” ha parlato stanotte, nel comitato elettorale di Messina, la senatrice Grazia D’Angelo, arrivata terza alla Camera dei deputati nel collegio uninominale.

Articoli correlati