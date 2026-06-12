 La spiaggia del Ringo diventa lido pubblico: ecco le nuove cabine VIDEO

La spiaggia del Ringo diventa lido pubblico: ecco le nuove cabine VIDEO

Silvia De Domenico

La spiaggia del Ringo diventa lido pubblico: ecco le nuove cabine VIDEO

venerdì 12 Giugno 2026 - 14:00

Si potranno utilizzare gratuitamente e richiedere gli ombrelloni all’infopoint

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia del Ringo si prepara a diventare il primo lido comunale di Messina. A gestirlo sarà il Comune di Messina, tramite Messina Social City.

spiaggia Ringo cabine

Cabine e ombrelloni gratuiti

Sono già state montate le nuove cabine per i bagnanti. Sono in tutto 8, di cui due per persone con disabilità. Ci si potrà cambiare e poi richiedere il proprio ombrellone. I servizi saranno gratuiti e gestiti dal personale che sarà a disposizione dell’utenza tutti i giorni all’interno di un infopoint. Una struttura circolare che verrà posizionata nei prossimi giorni al centro della spiaggia.

spiaggia Ringo cabine

Spiaggia attrezzata e accessibile in centro città

Sono state montate anche la torretta per i bagnini, le docce, le mini isole ecologiche e le passerelle accessibili. Insomma la spiaggia è stata attrezzata ed è pronta per la stagione estiva. Oltre alle nuove cabine ci saranno altre novità. Prima di tutto l”infopoint, tramite il quale richiedere gli ombrelloni appunto, ma anche un’area per lo sport e gioco sulla spiaggia. E anche questa sarà totalmente accessibile. Inoltre saranno disponibili una sedia job e ausili per la balneazione per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’acqua per persone con mobilità ridotta.

spiaggia ringo cabine

Il progetto “Mare aperto”

Il progetto “Mare aperto”, portato avanti da Messina Social City, ha come obiettivo principale la realizzazione di un’area balneare totalmente accessibile. Ma non solo, anche promuove l’inclusione sociale, offrire servizi qualificati e dedicati, stimolare la partecipazione attiva, generare valore sociale e diventare modello di eccellenza. Tutto questo nell’unica spiaggia balneabile, attrezzata e accessibile nel centro di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica

spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine
spiaggia ringo cabine

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED