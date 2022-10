Serata di gala per la Desi Shipping Akademia: "Il progetto si sta allargando" VIDEO - Tempostretto

Dirigenza, staff e giocatrici presenti per l'avvio ufficiale della stagione 2022/2023 che vedrà dopo decenni una squadra messinese di nuovo in Serie A

MESSINA – L’Akademia Sant’Anna, forte del nuovo main sponsor Desi Shipping e supportata dai vecchi, si è presentata in grande stile alla città di Messina. Una serata di gala in cui, dalla dirigenza passando per lo staff tecnico fino alle giocatrici, si è dato l’avvio ufficiale alla stagione 2022/2023 nella location del Grecale, uno dei 50 sponsor della squadra.

Tra i presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile, il Comune a giorni dovrebbe comunicare ufficialmente la propria vicinanza alla squadra. Silvia Bosurgi, presidente dell’Ssd UniMe, in rappresentanza dell’ateneo visto che l’Akademia giocherà al palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. A rendere omaggio alla società, che ha riportato Messina in Serie A dopo decenni, anche il delegato del Coni della città Francesco Giorgio e il presidente della Fipav di Messina Alessandro Zurro.

Presenti ovviamente le giocatrici grandi protagoniste della stagione che sta per iniziare, così come tutto lo staff tecnico al gran completo. Già nella giornata di oggi la squadra agli ordini di coach Breviglieri effettuerà un allenamento congiunto con Soverato, che sarà tra l’altro la prima sfidante in campionato della Desi Shipping Akademia Messina. La sfida sarà a porte aperte, mentre ricordiamo che per assistere alla Serie A2 bisognerà essere muniti di abbonamento, ancora sottoscrivibile su postoriservato.it, o del biglietto per la partita singola.

Il presidente Costantino: “Coinvolti tutti”

“L’obiettivo era coinvolgere tutti: la città e gli sportivi, gli imprenditori e le istituzioni. Ci stiamo riuscendo, nel breve arriveremo ad circa 50 sponsor coinvolti e avremo un main sponsor che non è il sottoscritto. Università ci ha accolto a braccia aperte e soprattutto l’amministrazione comunale sta mantenendo fede alle promesse che ci aveva fatto.

Siamo fiduciosi e ci rendiamo conto che il tanto tempo investito dietro riunioni e chiacchierate ci sta dando ragione e avvicinando tutti. La campagna abbonamenti sta andando a rilento, Messina negli ultimi 20 anni ha visto solo categorie dove si entra gratuitamente. La società sta facendo sforzi e ci saranno 1000 euro di spesa ad ogni gara, è importante che la gente ci sostenga”.

Margherita Muzi: “Tifosi venite e fate casino”

“Secondo anno per me in Akademia dopo la splendida promozione dello scorso anno, mi trovo ancora a Messina e sono molto orgogliosa di questo. Chiedo a tutti i tifosi e non di Messina di avvicinarsi a noi, fare l’abbonamento, venirci a tifare e stare con noi per un momento di gioia. Venite e fate casino con tamburi e trombette, quest’anno sarà più difficile ma con il vostro aiuto riusciremo a dare di più”.

Giorgia Faraone: “Puntiamo ai playoff”

“Mi avevano parlato benissimo di questa società, ho trovato un’accoglienza fantastica e un bel gruppo di persone subito appassionate che vogliono dare tutto. Noi puntiamo a raggiungere i playoff, l’ultimo posto disponibile per questo traguardo è il sesto posto. Cercheremo di agguantarlo con le unghie e con i denti e speriamo di fare bene. Siamo un bel gruppo di ragazze che vogliamo dimostrare quanto valiamo”.

