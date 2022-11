Larderia, masso in bilico sulla sede stradale: "Si intervenga prima della tragedia" VIDEO - Tempostretto

La denuncia del consigliere della I Municipalità Mario Crottogini, un video dal drone mostra la formazione rocciosa fratturata in più punti

MESSINA. Un grande masso pronto a staccarsi e rovinare sulla strada sottostante. La denuncia è del consigliere della I Municipalità Mario Crottogini, il quale ha messo in evidenza con un video la situazione di pericolo sulla Sp 39 di Larderia Superiore, in Contrada Bonfiglio. La ripresa dal drone mostra il costone roccioso fratturato in più punti, in bilico pericolosamente sulla sede stradale.

“Spesso durante le piogge, in quel punto si verificano cadute di pietre, ho paura che possa essere un’avvisaglia di un crollo più rilevante”, sottolinea il consigliere Crottogini, che aggiunge: “Il costone ricade in una zona ad alto rischio frane. Mi auguro che si faccia presto uno studio per valutarne la pericolosità e procedere a un necessario intervento”.