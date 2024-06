Largo San Giacomo, gli scavi archeologici riemergono dalle erbacce VIDEO

E' stata pulita anche l'area intorno. Ecco come si presentava il sito all'inizio della stagione croceristica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La folta vegetazione aveva quasi del tutto nascosto gli scavi di largo San Giacomo. Il sito archeologico e l’area che lo circonda sono stati completamente ripuliti da Messina Servizi. Così quel pezzo di storia rimasto nascosto per mesi è riemerso dalle erbacce che lo avvolgevano. Ecco come si presentava l’area all’inizio della stagione croceristica. Uno spettacolo che per diverse settimane è stato fotografato e ammirato da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Oggi la pulizia, nei prossimi mesi il progetto di rinascita di ArcheMe

Oggi il sito si presenta pulito e visibile. Il Comune di Messina ha disposto le operazioni di scerbatura per motivi legati al decoro ma anche come forma di precauzione antincendio. Sono state eliminate le erbacce anche dagli scavi che si trovano all’interno di Palazzo Zanca. I due siti storici sono accomunati da un progetto, redatto dall’associazione Archeome, che nei prossimi anni ridarà lustro e decoro a questi luoghi. Si dovranno ancora definire degli aspetti prima che i lavori di restauro e riqualificazione possano partire, ma intanto era doveroso fare una prima pulizia.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻