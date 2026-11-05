 Lavori a Ganzirri, il cattivo odore e il colore dell'acqua allarmano i residenti VIDEO

Lavori a Ganzirri, il cattivo odore e il colore dell’acqua allarmano i residenti VIDEO

Silvia De Domenico

Lavori a Ganzirri, il cattivo odore e il colore dell’acqua allarmano i residenti VIDEO

giovedì 05 Novembre 2026 - 14:00

Scattano i controlli dell'ufficio Ambiente della Città metropolitana

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Ganzirri sono ancora in corso i lavori per il nuovo impianto di convogliamento delle acque piovane. Da un piccolo cantiere rimasto transennato in via Lago Grande si intravedono i serbatoi di accumulo. Alcuni cittadini e due consiglieri di quartiere, allarmati dal cattivo odore e dal colore dell’acqua, hanno allertato l’Amam e la Città metropolitana. Il lago di Ganzirri, infatti, in quanto riserva naturale rientra nelle competenze dell’ex Provincia e non del Comune di Messina.

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I controlli dell’ufficio Ambiente della Città metropolitana

L’ufficio Ambiente, diretto dall’ingegnere Giovanni Lentini, dopo la segnalazione dei consiglieri della VI Municipalità ha subito inviato dei tecnici per i dovuti controlli. Da un primo sopralluogo non è emerso nulla di anomalo ed è stata esclusa la presenza di presunti scarichi fognari. Anche l’Amam, in seguito alle segnalazioni ricevute, ha inviato una sua squadra per un sopralluogo.

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Continuano i lavori anti allagamenti intorno al lago

A pochi metri di distanza, in corrispondenza della piazzetta Cutugno, stanno proseguendo i lavori anti allagamenti intorno al lago. Questo piccolo cantiere di via Lago Grande verrà chiuso non appena il serbatoio di accumulo sarà collegato al nuovo impianto di sollevamento in fase di realizzazione. Ecco perché quelle vasche sono ancora a vista e transennate dalle reti arancioni. Gli interventi dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.

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