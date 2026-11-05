 Messina, incendio alla Camera di commercio VIDEO

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Redazione

Messina, incendio alla Camera di commercio VIDEO

giovedì 05 Novembre 2026 - 15:09

Brucia il tetto. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

MESSINA – Il fumo sale dal terzo piano e va in alto, fino al tetto. E’ scoppiato un incendio poco prima delle 15 di oggi pomeriggio alla Camera di commercio di Messina. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell’ordine in piazza Felice Cavallotti.

Il palazzo è stato evacuato e, una volta finita l’emergenza, ci si concentrerà sui danni e le cause dell’incendio che ha investito un palazzo storico degli anni Trenta.

Così i vigili del fuoco del Comando di Messina: “È in atto un intervento massiccio per domare un grosso incendio sviluppatosi sul tetto del palazzo della Camera di commercio”.

In aggiornamento.

Fiamme in centro a Messina alla Camera di commercio
Incendio alla Camera di commercio 3

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