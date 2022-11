Lavori Amam in linea coi tempi, si punta a finire sabato mattina - Tempostretto

Il meteo è stato clemente fino alla prima parte del pomeriggio, poi la pioggia è scesa sulla città

“Siamo in linea con i lavori. Abbiamo già inserito tre canne e mezz’ora fa stavano allineando la quarta. Contiamo, se tutto procede per il meglio, di finire sabato mattina”. La presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, fa il punto sulle opere in corso.

Il meteo è stato clemente fino alla prima parte del pomeriggio, poi la pioggia è scesa sulla città quando le lavorazioni erano già avviate. “Al momento la pioggia non è un grosso ostacolo, si continuerà a lavorare anche di notte” – aggiunge il direttore generale di Amam, Salvo Puccio.

Se, effettivamente, si riuscisse a finire sabato mattina, l’erogazione idrica riprenderà poi gradualmente e già domenica potrebbe arrivare acqua nelle case della zona nord. In ogni caso, per il completo ritorno alla normalità, bisognerebbe attendere lunedì. Ma è ancora troppo presto per questo tipo di previsioni, la speranza è che si possa continuare a lavorare a spron battuto per poter concludere prima possibile.

Le autobotti

Amam e amministrazione comunale, insieme a Protezione Civile e Prefettura, hanno lavorato per condividere azioni in grado di limitare i disagi. Tra queste, l’azione principale è garantire la presenza di autobotti. Ecco i punti in cui sarà possibile usufruire del servizio:

Annunziata pressi rifornimento Via Ciaramita e Via A. Agostino; Annunziata alta c.da Citola pressi capolinea ATM; Torrente Trapani pressi cpl. Sirio; Gravitelli Via P. Castelli incrocio S. Corrao; Piazza Marotta – Curcuraci; Faro Sup. Sp 49 Piazza M.A. di Francia; Castanea – S.P. 50 c/o scuola L. Capuana; Granatari c/o Rotonda; Ganzirri – Chiesa San Nicola; Massa San Giorgio – c/o uff. Postale; Massa San Giovanni – c/o Piazza San Giovanni; San Michele – Piazzale ATM

Ulteriori punti di approvvigionamento idrico nei seguenti punti della città:

Sede Amam, Viale Principe Umberto presso serbatoio Torre Vittoria, Pozzo Garibaldi (alle spalle di piazza Castronovo, via Gerolamo Savonarola)

Le aree interessate

Le aree interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica saranno: C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli; – Parte alta della Via Torrente Trapani dal centro sportivo Cappuccini verso monte; – Via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108; – C.da Scoppo e c.da Caprera; – Vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, compresa la parte a monte (Badiazza, San Jachiddu, Tremonti, c.da San Michele, Reginella); – San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena; – Vallata del torrente Annunziata compresa tutta la parte a monte (c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia); – Tutta la zona nord del comune di Messina, dal Viale Annunziata fino a Mortelle, compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata; – Ganzirri, Torre Faro. Inoltre, si registreranno disservizi nelle zone: – Camaro Superiore (c.da Ummo, via Annibale, complesso Mito, c.da Luce, c.da Spadafora, Via Polveriera) e Camaro S. Luigi; – Bisconte; – Fascia litoranea dei villaggi di Pace e Sant’Agata.

Le scuole chiuse

Il Comune di Messina ha inoltre comunicato la chiusura di diverse scuole sul territorio. Ecco quali:

1. Istituto Comprensivo “Gravitelli”

2. Via P. Castelli

3. Plesso di Gravitelli

2. Istituto Comprensivo “S. Francesco di Paola”

4. S. Licandro

5. Sede Centrale S. Francesco di Paola

6. plesso S. Licandro

3. Istituto Comprensivo “ E. Vittorini”

7. SS Annunziata

8. plesso di via Caprera

9. plesso di viale Annunziata

4. Istituto Comprensivo “Villa Lina Ritiro . Cesareo”

10. Villa Lina

11. plesso Villa Lina

12. plesso Lombardo Radice

13. plesso G. Mauro

14. plesso Salice

15. plesso S. Michele

16. plesso Vann’Antò

5. Istituto Comprensivo “Petrarca – Paradiso”

17. Ganzirri

18. sede centrale Petrarca

19. plesso Donato

6. Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”

20. Torre Faro

21. plesso Faro Superiore

22. sede centrale

23. plesso Papardo

24. plesso Torre Faro

7. Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento e Cristo Re”

25. plesso ex Matteotti.

Relativamente agli istituti scolastici superiore di pertinenza della Città metropolitana rimarranno chiusi:

1. La Farina – Basile, soltanto il plesso Basile Annunziata

2. Bisazza viale Annunziata

3. Antonello – Verona Trento – Todaro plesso Majorana – viale Giostra.

L’Amam invita a limitare l’utilizzo di acqua

Al fine di limitare al massimo i disagi legati alla programmata interruzione dell’erogazione, si invita sin d’ora la cittadinanza che vive nelle suddette aree, a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne condominiali, autoclavi) o, qualora presenti, dei pozzi privati. Inoltre si invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo