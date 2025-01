L’Inps torna in via Argentieri. “Che sia la volta buona per riaprire anche la galleria” VIDEO

Sportelli operativi già da lunedì 27. Nei locali liberati in via Capra potrebbero trasferirsi gli uffici giudiziari

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Inaugurata questa mattina la nuova sede degli uffici Inps. Che tanto nuova non è perché si tratta dello storico stabile di via Argentieri. Da lunedì 27 gennaio gli uffici saranno operativi a Palazzo Peressutti, lasciando definitivamente via Capra. Gli spazi liberati dall’Inps al primo e secondo piano di via Capra, quindi, potrebbero andare agli uffici giudiziari. “C’è un’interlocuzione in corso con il Ministero della Giustizia per l’acquisto dei due piani. In terzo ed il quarto, infatti, sono già utilizzati dal Tribunale di Messina”, spiega il direttore provinciale dell’Inps Gaetano Minutoli.

Si riaccende la speranza per l’apertura della galleria fra Comune e Duomo

Con il ritorno degli uffici nella sede storica di via Argentieri si riaccende la speranza di vedere finalmente aperta anche la galleria che collega Comune e Duomo, chiusa al pubblico ormai da anni. “Anche qui c’è un’interlocuzione in corso con il sindaco Basile. Speriamo che sia la volta buona per riaprirla“, commenta il direttore Minutoli.

Benedizione degli uffici e scopertura dell’opera d’arte

All’inaugurazione erano presenti gli assessori Enzo Caruso e Alessandra Calafiore, in rappresentanza del sindaco di Messina, il consigliere nazionale Antonio Di Matteo e monsignor Cesare Di Pietro ha benedetto la nuova sede e i dipendenti. E’ stata inoltre scoperta l’opera realizzata dall’artista Carmelo Biondo che raffigura i Giganti, la Madonnina del Porto e la processione della Vara. “Ho impiegato 6 mesi per realizzarle e ho voluto inserire gli elementi rappresentativi della nostra città, incorniciandoli con il sipario di un teatro”, ha raccontato ai presenti il pittore Biondo.

Minutoli: “Qui ho mosso i miei primi passi da funzionario”

L’inaugurazione è stata particolarmente sentita dal direttore Minutoli, che ha raccontato di aver mosso i suoi primi passi da funzionario e poi da dirigente proprio nella sede di via Argentieri. “Siamo felici di restituire ai colleghi e a tutta la città questo edificio di grande pregio storico e architettonico, realizzato da Gino Peressutti a cavallo fra le due guerre. Questo edificio è anche simbolo della ricostruzione di Messina post terremoto”, ha ricordato Minutoli.

Di Matteo: “Inps grande famiglia e casa degli italiani”

“Vogliamo costruire la casa degli italiani e non una controparte”, ha dichiarato il consigliere nazionale dell’Inps Antonio Di Matteo. “Inps è presidio di legalità e ringrazio anche le Forze dell’ordine per il rapporto di collaborazione che c’è”, ha aggiunto definendo l’Istituto una grande famiglia che conta oggi più di 26.000 dipendenti in tutta Italia.

Ristrutturazione interna e nuova illuminazione sulla facciata

Dopo la benedizione monsignor Cesare Di Pietro ha donato ai nuovi uffici il crocifisso di San Damiano. Nell’ambito della ristrutturazione interna è stato anche realizzato un nuovo impianto di illuminazione sulla facciata esterna e posizionata una rete protettiva sotto il tetto della galleria.

