L’isola pedonale di via Camiciotti piace ai negozianti ma “è abbandonata” VIDEO

Una commerciante ne sottolinea l'importanza ma chiede più controlli: "C'è chi l'attraversa lo stesso con le auto"

MESSINA – Un’isola pedonale che non viene trattata come tale. “Nessuno controlla e sanziona chi viola le regole. L’isola è abbandonata. C’è chi l’attraversa lo stesso con le auto”, denuncia un negoziante. Siamo in via Camiciotti, nella strada che collega la via Giordano Bruno alla scuola “Verona Trento”. L’isola pedonale è stata prorogata sino a marzo 2025. Sono diversi i commercianti che hanno fortemente voluto che la via fosse vietata alle auto e alle moto. Tra questi Alessandra Strazzeri, che ne sottolinea l’importanza: “Per chi fa attività come le nostre è quasi vitale. Avendo a disposizione uno spazio esterno, possiamo mettere sedie e tavoli. Io, nello specifico, ho fatto realizzare una struttura rialzata proprio per tutelare i miei clienti”.

Ma le auto transitano lo stesso e gli automobilisti spostano le transenne stradali o, addirittura, parcheggiano all’interno dell’area pedonale, che in futuro dovrebbe diventare permanente. “Tantissime volte ho dovuto sistemare le transenne che gli automobilisti spostavano. Una mattina, addirittura, ho dovuto farlo per quindici volte. Le ho contate”, racconta la commerciante. Proprio ieri il nostro giornale ha ricevuto una segnalazione su quest’argomento: “L’isola pedonale è quotidianamente attraversata nei due sensi di marcia da auto e moto senza alcun controllo”.

Non manca la cattiva educazione. La signora Strazzeri, un giorno, si è accorta che un’automobilista stava effettuando la manovra di parcheggio. Ma, nel tentativo di avvisarla, “ho ricevuto una risposta estremamente maleducata. Io non sono abituata. Ero stata gentile ma ai messinesi non importa, sono sempre infastiditi”.

L’area appare trascurata. Un altro commerciante aggiunge: “Se deve essere così, è meglio non fare l’isola pedonale. Siamo costretti a dover mettere le sedie negli stalli di sosta per far capire che qui non possono parcheggiare. La polizia municipale deve intervenire”.

