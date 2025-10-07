 Lo "street collage" sbarca a Messina: ecco le opere sui muri di Torre Faro VIDEO

Lo “street collage” sbarca a Messina: ecco le opere sui muri di Torre Faro VIDEO

Silvia De Domenico

Lo “street collage” sbarca a Messina: ecco le opere sui muri di Torre Faro VIDEO

martedì 07 Ottobre 2025 - 07:00

Le ha realizzate l'artista Demetrio Di Grado. "Messaggi di speranza o di denuncia, qualcosa che va oltre la censura"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non è street art ma street collage. Una nuova forma d’arte sbarca a Torre Faro: ecco le opere di Demetrio Di Grado sui muri del villaggio. Frasi o singole parole sugli occhi dei soggetti ritratti, è questo il tratto distintivo dell’artista palermitano. “Sono messaggi di speranza, a volte cinici, a volte di denuncia. E’ qualcosa che va oltre la censura”, racconta Di Grado.

7 opere sparse per le vie di Torre Faro

L’artista la definisce poster art 2.0. Non è altro che una stratificazione di colla e carta applicate direttamente su un muro. Ma ciò che contraddistingue la sua arte è il messaggio che questa vuole trasmettere. Oggi 7 delle sue opere sono sparse per il villaggio di Capo Peloro. Non sono state realizzate seguendo un percorso ben preciso ma in base alle autorizzazioni ottenute da alcuni privati. Basta passeggiare per le vie del borgo per scoprirle.

demetrio di grado

Intervento fortemente voluto dalla Pro Loco Capo Peloro

Il suo intervento è stato fortemente voluto dalla Pro Loco Capo Peloro ed è stato realizzato proprio durante l’ultima edizione del Festival degli Aquiloni. Ecco l’artista all’opera.

Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro
Demetrio di grado torre faro

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Akademia Messina vince all’esordio con il Club Italia
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED