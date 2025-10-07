Lo “street collage” sbarca a Messina: ecco le opere sui muri di Torre Faro VIDEO

Le ha realizzate l'artista Demetrio Di Grado. "Messaggi di speranza o di denuncia, qualcosa che va oltre la censura"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non è street art ma street collage. Una nuova forma d’arte sbarca a Torre Faro: ecco le opere di Demetrio Di Grado sui muri del villaggio. Frasi o singole parole sugli occhi dei soggetti ritratti, è questo il tratto distintivo dell’artista palermitano. “Sono messaggi di speranza, a volte cinici, a volte di denuncia. E’ qualcosa che va oltre la censura”, racconta Di Grado.

7 opere sparse per le vie di Torre Faro

L’artista la definisce poster art 2.0. Non è altro che una stratificazione di colla e carta applicate direttamente su un muro. Ma ciò che contraddistingue la sua arte è il messaggio che questa vuole trasmettere. Oggi 7 delle sue opere sono sparse per il villaggio di Capo Peloro. Non sono state realizzate seguendo un percorso ben preciso ma in base alle autorizzazioni ottenute da alcuni privati. Basta passeggiare per le vie del borgo per scoprirle.

Intervento fortemente voluto dalla Pro Loco Capo Peloro

Il suo intervento è stato fortemente voluto dalla Pro Loco Capo Peloro ed è stato realizzato proprio durante l’ultima edizione del Festival degli Aquiloni. Ecco l’artista all’opera.