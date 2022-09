Lotta agli incendi. I droni della Regione beccano un altro piromane, arrestato - VIDEO - Tempostretto

Nel video, si vede un uomo che in un bosco dopo aver appiccato l’incendio si allontana a bordo di una auto e subito dopo viene arrestato dai carabinieri

Ancora una volta, grazie ai droni messi in campo dalla Regione Calabria, nell’ambito dell’operazione “Tolleranza Zero”, contro gli incendi, è stato beccato un altro piromane. Ad annunciarlo con un post è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dalla propria pagina Facebook. «Uno straordinario intervento dell’Arma dei carabinieri, intervenuta tempestivamente, a seguito del rilevamento – tramite drone – e della successiva segnalazione alle autorità preposte, durante l’operazione “Tolleranza Zero – Regione Calabria”».

Nel video, si vede un uomo che in un bosco dopo aver appiccato l’incendio si allontana a bordo di una auto e subito dopo viene intercettato ed arrestato dai carabinieri. Sia nel post del presidente che nel video non viene specificato il luogo in cui è avvenuto il fatto.