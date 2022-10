L'ottobre rosa di Asp e Comune di Messina. Come partecipare agli screening gratuiti VIDEO - Tempostretto

A piazza Duomo il 22 e 23 ottobre. Prevenzione contro il tumore al seno e colon retto

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un weekend dedicato alla prevenzione che salva la vita. Ecco perché il nome scelto dall’Asp di Messina per la campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sani è “Una vita davanti”. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, ma le visite a cui si potrà accedere sabato 22 e domenica 23 ottobre sono molte altre.

Screening gratuiti per cittadini tra i 50 e i 69 anni

Nelle tende fornite dalla Brigata Aosta che verranno collocate a piazza Duomo si potranno trovare a disposizione medici dell’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale) per gli screening rosa nella popolazione femminile di età compresa fra i 50 e 69 anni. E’ rivolto solo alle donne che non sono state sottoposte a intervento chirurgico e che non hanno effettuato l’esame nell’ultimo anno. Ma oltre all’esame mammografico, le donne e gli uomini sempre di età compresa tra i 50 e i 69 anni si potrà sottoporre anche a quello contro il tumore del colon retto.

Tumore del colon retto: test per la prevenzione in farmacia

Il primo livello di screening per questa patologia può anche essere richiesto in farmacia: si ritira la provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Dopo il prelievo la provetta va riconsegnata alla stessa farmacia che provvederà a farla avere all’Asp. L’esame, infatti, sarà eseguito presso il Laboratorio di Patologia Clinica dell’Asp di Messina. In caso di esito positivo sarà l’Asp a contattare il paziente per proporre ulteriori accertamenti, come la Colonscopia. Il target a cui i medici di base e le farmacie che collaborano con l’Asp si rivolgono è sempre quello di cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Lo scopo di questi screening è quello di favorire la diagnosi precoce poiché i tumori del colon retto rappresentano in Italia la seconda casa di morte per neoplasia.

Altre visite specialistiche nel weekend a piazza Duomo

Nelle due giornate di prevenzione sono previste anche visite senologiche, screening dermatologici, oculistici, ortopedici per la prevenzione della scoliosi, del diabete e dell’ipertensione arteriosa.

“E’ un’opportunità soprattutto per chi non ha possibilità di accedere alle cure, alle persone fragili e con maggiori difficoltà”, spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore.

“Il nostro intento è sensibilizzare la popolazione sana a partecipare agli screening”, spiega il dottor Giancarlo Quattrone dell’Asp di Messina”. E continua: “Ma accompagniamo il cittadino, che poi diventa paziente, anche nelle fasi successive qualora in fase di screening si dovessero riscontrare dei dubbi”.