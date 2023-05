L'Unime ospita Napoli. Naccari: "I playoff sono orgoglio e prestigio" VIDEO - Tempostretto

Sia il direttore generale Sergio Naccari che Francesco Cama chiamano a raccolta il pubblico: "Sabato venite a sostenerci", sfida in programma alla Cittadella alle ore 15

MESSINA – Al termine di una stagione regolare avvincente l’Ssd UniMe della presidente Silvia Bosurgi ha avuto la meglio nella volata finale conquistando il quarto posto nel girone B che vale l’accesso ai playoff promozione per la prossima serie A2 di pallanuoto. Sabato 20 maggio arriverà a Messina, presso la piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria, la Nuoto 2000 Napoli primo avversario in questa appendice post stagione regolare.

La formazione partenopea ha vinto il girone 3 di Serie B chiudendo a 40 punti frutto di 13 vittorie 1 pareggio e 4 sconfitte. Gli universitari giocheranno il doppio confronto, con la prima sfida in casa, per continuare la loro grande stagione in cui hanno sempre alzato l’asticella. Nella passata stagione il Nuoto 2000 Napoli e l’UniMe erano nello stesso girone, in casa la sfida terminò con la vittoria di misura dei partenopei che rimontarono da 11-9; più netta l’affermazione al ritorno dei campani.

Naccari: “Aspettiamo il nostro pubblico”

“È stato un campionato emozionante – ha detto il direttore generale dell’Ssd UniMe, Sergio Naccari – frutto dell’equilibrio che lo ha accompagnato fino all’ultima giornata. I playoff raggiunti sono motivo di grande orgoglio e prestigio. Abbiamo iniziato con modestia per raggiungere l’obiettivo principe che era quello della salvezza, la squadra abbiamo visto subito aveva del potenziale, da sportivi sappiamo che non possiamo accontentarci e daremo il 100% ai playoff”.

Sull’avversario ha concluso: “Il Napoli 2000 è stato costruito per il salto di categoria e ha vinto a mani basse il girone 3 di Serie B, li ritroviamo con equilibri diversi e hanno giocatori importanti di categoria superiore. Ci aspettiamo il supporto del nostro pubblico, siamo abituati perché in altre occasioni la città ha sempre risposto”.

Fa da eco anche il pallanuotista, tra i più esperti della squadra, Francesco Cama che chiama a raccolta il pubblico peloritano: “Sarà una partita fondamentale e chiedo l’aiuto del pubblico, venire sabato a sostenerci. Piano piano grazie al gruppo meraviglioso, lo staff tecnico e la dirigenza abbiamo ottenuto questo risultato”.

Articoli correlati