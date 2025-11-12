Maxi sequestro di cocaina al Porto di Gioia Tauro, oltre 175 Kg intercettati in container refrigerati VIDEO

Gli oltre 175 chilogrammi di cocaina purissima, erano nascosti all’interno di container provenienti dal Sud America

GIOIA TAURO – Un nuovo duro colpo al narcotraffico internazionale è stato inferto al porto di Gioia Tauro, dove la Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato oltre 175 chilogrammi di cocaina purissima nascosti all’interno di container provenienti dal Sud America.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo e contrasto ai traffici illeciti nell’area portuale gioiese, con un’intensificazione delle ispezioni mirate a individuare i container utilizzati dalle organizzazioni criminali per l’importazione di droga.

Durante le attività di monitoraggio, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, insieme al personale delle Dogane, hanno individuato tre container sospetti, due dei quali provenienti dall’America Latina e destinati a Paesi europei. I carichi dichiarati contenevano polpo e gamberi surgelati, ma le successive verifiche hanno svelato ben altro contenuto.

I container sono stati sottoposti a una scansione radiogena con le apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane, e successivamente ispezionati con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza.

L’accurata perquisizione ha permesso di scoprire 154 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 175 chilogrammi, abilmente occultati all’interno dei vani refrigerati dei container.

Secondo le stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 30 milioni di euro.

Il sequestro rappresenta l’ennesimo risultato di rilievo nella costante azione di contrasto al traffico internazionale di droga condotta nel porto di Gioia Tauro, uno dei principali snodi logistici del Mediterraneo e spesso utilizzato come punto di transito dalle reti criminali.

Gli atti dell’operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi, sotto il coordinamento del procuratore Emanuele Crescenti e del magistrato di turno, per la convalida e l’avvio delle indagini finalizzate a individuare i responsabili del traffico illecito.