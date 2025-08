Mazzeo dal sindaco: “Ho sentito l’umanità della mia Messina per i bimbi di Gaza”

L'attivista e insegnante, fermato dalle forze israeliane a bordo della Handala, è stato ricevuto da Basile a Palazzo Zanca. L'appello: "Il carico umanitario va dissequestrato"

MESSINA – Un commosso Antonio Mazzeo è stato accolto dal sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca, dopo il sequestro dell’imbarcazione Handala da parte della marina israeliana. Queste le sue parole: “Non mi aspettavo un tale carico di affetto e di solidarietà. A bordo della Handala, quando intravedevo la terra dell’Egitto e mancava davvero poco a Gaza, siamo stati fermati dalle forze armate istraeliane. E questo fa rabbia. Ma ho sentito che a bordo della nave di Freedom Flotilla Coalition c’era il meglio della mia città, che ha capito il senso della nostra missione. Ringrazio l’amministrazione comunale, il sid e i messinesi per il sostegno. E oggi chiedo che il carico umanitario sia dissequestrato. Tanti bimbi a Gaza aspettano giochi per loro, oltre a cibo e medicinali. Il prossimo passo, con il supporto di autorevoli giuristi, è la denuncia per sequestro di persona e per maltrattamenti durante gli interrogatori. Siamo stati arrestati in acque internazionali”.

“È ai nostri bambini, e non solo a noi adulti, che dobbiamo rivolgere un pensiero – ha dichiarato ancora Mazzeo –. Ho portato con me una testimonianza diretta delle gravi violazioni subite da civili impegnati in una missione di pace. La mia voce racconta il vissuto e il rischio concreto di chi, sfidando l’embargo su Gaza, cerca semplicemente di far arrivare aiuti essenziali a una popolazione martoriata da anni di blocco e conflitto”.

Insegant, attivista e giornalista messinese, volto storico delle battaglie contro la militarizzazione e da anni impegnato nella causa palestinese, Mazzeo era a bordo della Handala, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition partite da Siracusa con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza via mare. La missione è stata bruscamente interrotta quando l’imbarcazione, in navigazione in acque internazionali, è stata intercettata e sequestrata dalla marina israeliana, per poi essere dirottata verso il porto di Ashdod. Mazzeo ha scelto di rientrare immediatamente in Italia, evitando la detenzione in Israele, e ha fatto ritorno con un volo di linea da Tel Aviv.

“Il conflitto e la necessità della tutela dei bambini”

Sin dal momento del sequestro, il sindaco di Messina si è attivato contattando il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. In particolare, l’attivista ha sottolineato “la necessità di una cessazione del conflitto, soprattutto per la tutela dei bambini, e ha evidenziato la grande solidarietà espressa da tanti bambini siciliani e dalle loro famiglie, che hanno contribuito con generosità a riempire la Handala di giocattoli destinati ai piccoli di Gaza”.

Basile ha espresso parole di riconoscenza per l’impegno dell’attivista: “Di fronte alla guerra non esistono colori né appartenenze politiche. Mi auguro che il messaggio di pace e solidarietà lanciato da questa missione possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica. A nome della Città di Messina, ringrazio il nostro concittadino Antonio Mazzeo per l’impegno profuso a difesa dei diritti fondamentali, della libertà e dell’uguaglianza tra i popoli”.

“Il primo italiano sulla Freedom Flotilla dopo Vittorio Arrigoni”

Nel corso dell’incontro, è intervenuto pure Carmelo Chitè, del coordinamento Messina-Palestina: “Antonio Mazzeo è il primo italiano dopo Vittorio Arrigoni (giornalista e attivista rapito e ucciso a Gaza da terroristi, n.d.r.) che si è imbarcato sulla Freedom Flotilla. E, per ritornare a Messina, non è mai mancato il sostegno alla nave dalle Giunte Accorinti, De Luca e Basile. Ora ci attendiamo una presa di posizione delle istituzioni (in Consiglio si discute oggi una mozione, n.d.r.), nel momento in cui proliferano i gemellaggi dei Comuni con Gaza”.

