Messina accoglie la Coppa Italia di Beach Soccer: calcio, relax e divertimento VIDEO

Il presidente Figc Lnd Morgana: "Promuoviamo lo sport vicino ai bagnanti nelle più belle spiagge siciliane". Finocchiaro: "La sabbia sarà setacciata"

MESSINA – In riva allo Stretto dal 27 al 30 giugno una full immersion di calcio sulla spiaggia di Capo Peloro a Punta Faro. Nella presentazione di questa mattina a Palazzo Zanca però si è fatto presente che l’evento non riguardare solo lo sport ma addirittura dal 20 giugno sarà allestito un grande villaggio, con ovviamente al centro l’Arena Beach Stadium dove saranno disputate le partite, che diventerà punto di riferimento per i messinesi: spettacoli, postazioni di street food, showcooking, concerti di musica dal vivo, contest di djset, laboratori ed animazione per bambini, giochi ed aree attrezzate per vivere all’aria aperta lo straordinario evento.

Presenti alla presentazione il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale allo Sport ed ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Sicilia Sandro Morgana, il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia, il componente della Consulta Nazionale per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco.

“Un evento sportivo di grande spessore che la Città di Messina si prepara a ospitare ma non solo sport, parallelamente allo sport la manifestazione intende coniugare un insieme di elementi, grazie alla sinergia tra i vari attori coinvolti, per preparare al meglio l’Arena Beach Stadium, una dei luoghi più suggestivi della Città affinché la cittadinanza e non solo, ma anche i turisti presenti a Messina possano fruire delle varie iniziative collaterali. Siamo sempre ben lieti di condividere e supportare questi eventi per dare lustro alla Città di Messina”, così il sindaco Federico Basile.

Il Beach Soccer a Messina e in Sicilia

Il presidente Morgana nell’augurare le migliori fortune agli organizzatori della Tappa di Coppa Italia di Beach Soccer ha anche parlato dei prossimi appuntamenti che si svolgeranno sulle spiagge siciliane con un occhio di riguardo alla promozione del calcio femminile: “Ormai è un appuntamento tradizionale per la Sicilia, promuoviamo questa attività a tutti i livelli e ci prefiggiamo di promuovere l’attività dilettantistica e le nostre spiagge, portando lo sport dove ci stanno i bagnanti, offrendo loro occasione di divertimento diverso. In Sicilia avremo il primo campionato di Serie B in quattro tappe: Messina, Marina di Modica, San Vito Lo Capo e Marina di Ragusa. Faremo un investimento come comitato siciliano e avremo in ogni tappa otto squadre maschili e quattro femminili, nella mia presidenza abbiamo puntato molto sull’attività calcistica femminile che sta diventando importante in Sicilia”.

Dal 27 al 30 giugno sedici saranno le squadre che si contenderanno la vittoria finale provenienti da tante regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Sardegna. Oltre 450 gli atleti attesi a Messina a giugno per la finale di Coppa Italia Serie A di Beach Soccer che stanno facendo registrare un sold out in tantissime strutture ricettive della città e per i quali il torneo rappresenta un’occasione per scoprire la città di Messina ed il suo territorio.

In particolare Fabio Nicosia, componente del Dipartimento Beach Soccer, spiega come per il villaggio saranno presenti grossomodo circa 3mila persone ogni giorno. Le partita saranno trasmesse su Dazn in diretta e soprattutto in chiaro, rendendo così fruibile a tutti lo spettacolo della disciplina in riva allo Stretto. Garantita anche l’illuminazione notturna affinché i presenti possano godersi il villaggio oltre le partite.

L’assessore Finocchiaro risponde alla polemica sulla sabbia

“Si gioca in un luogo iconico, uno dei posti più belli d’Italia – spiega l’assessore Finocchiaro – se non del mondo, invidiato da tanti e conosciuto forse da non tantissimi. Sarà un modo per presentarlo al mondo in diretta Dazn e avrà una ricaduta turistica, sportiva ed economica sulla città di Messina. Un grande villaggio sarà allestito per famiglie giovani, giocheranno squadre giovanili e ci sarà del food e della musica, creando aggregazione e inclusione. Perché il Beach Volley a piazza Duomo? Il Beach Soccer si può fare nella sabbia setacciata prima dalla federazione, mentre il volley richiede una tipologia particolare di sabbia, sono due discipline che si distinguono per tipologia. Per chi vuole fare polemica ci sono i social che sono gratuiti per cui la faccia”.

Il villaggio che ospiterà l’evento e le attività collaterali

“Teatro” della finale sarà la magnifica Arena Beach Stadium ubicata sulla spiaggia di Capo Peloro, un’autentica vetrina sullo stretto di Messina che si estende su una superficie di circa 5000 mq e che consentirà, con i suoi 1200 posti a sedere, di accogliere i tantissimi appassionati del beach soccer che arriveranno da tutta la Sicilia e da tante regioni d’Italia. Le partite si giocheranno con la formula dell’eliminazione diretta dagli ottavi fino alle finali, chi vince prosegue la sua corsa nel tabellone principale; le altre invece andranno tra le perdenti per i piazzamenti. In palio il trofeo che vale la coccarda tricolore. Nella scorsa stagione fu il Catania Beach Soccer a trionfare conquistando la Coppa Italia battendo a Vasto nell’ultimo atto il Pisa. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale dedicato di DAZN che assicureranno alla città di Messina una grande vetrina nazionale. Dal 20 al 26 giugno, sempre nell’Arena Beach Stadium, dalle 10 alle 22, si disputeranno invece tornei giovanili riservati alle scuole, esibizioni e gare di beach soccer.

L’Area Street Food & Beverage di Etnazar presenterà una selezione dei migliori operatori siciliani che nello scenario di Capo Peloro proporranno i prodotti più graditi della tradizione quali: le panelle palermitane, il pane cunzato alla disgraziata, le polpette di angus, la pizza fritta, le braciole di pesce spada, la pizza fritta, il cuoppo di pesce, il cannolo gelato, la birra Minchia e tanto altro. La tensostruttura del “Beach soccer Lab” dalle 18 alle 20, sarà dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, con laboratori di scienza, sport, arte e sani stili di vita. Fra i temi trattati l’avvicinamento dei più piccoli all’ambiente, al mare, all’arte, alla sana alimentazione, allo sport, al dono del sangue e degli organi, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, il gender gap. Dalle 20 alle 21, i protagonisti del “Beach Soccer Lab”, saranno ospiti del salotto di Radio Zenith, radio ufficiale dell’evento.

Dal 26 al 30 giugno, dalle 19 alle ore 20, si terranno 5 show cooking, con l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Messina che realizzeranno le loro specialità a ritmo di musica e condotti da Teresa Impollonia e Sabrina Assenzio, quest’ultima ideatrice dei progetti “Beach Soccer Lab” e “Show cooking” presidente Terziario Donna Confcommercio Messina in collaborazione con il Gruppo LEM.

Le altre aree previste riguardano i teen agers con calcio balilla, ping pong, video giochi e giochi elettronici; l’area palco la cui direzione artistica è di Teresa Impollonia prevede dalle 21 alle 24 spettacoli con: live band, dj set, artisti, testimonial, spettacoli di comicità, di danza, festival canoro, concorsi di bellezza e showcooking; l’area sport per calcio 4 vs 4, mini basket, pallavolo e gioco libero ed infine aree espositive e infopoint.

Il programma della finale di Coppa Italia

Tabellone da sedici squadre 14 già certe di giocare a Messina dagli ottavi di finale in poi: Sambenedettese, Genova Beach Soccer, Chiavari Bs, Catania Fc, Fvg Bs, Lamezia Bs, Napoli Bs, Vastese Bs, Città di Milano Bs, Riccione 1926 Bs, Viareggio Bs, Sicilia Bs, Pisa Bs, Catania Bs. A queste si aggiungeranno due delle quattro che giocheranno i preliminari a Gaeta in 20 giugno: Naxos Bs, Brancaleone, Cagliari Bs, Terracina Bsc.

Giovedì 27 giugno 2024 – 1ª giornata (ottavi di finale)

Gara 1 Sambenedettese – Genova Beach Soccer ore 11:00

Gara 2 Chiavari Bs – Catania Fc ore 12:15

Gara 3 Fvg Bs – Lamezia Bs ore 14:45

Gara 4 Napoli Bs – Vastese Bs 2014 ore 16:00

Gara 5 Città di Milano Bs – Riccione 1926 Bs ore 17:15

Gara 6 Viareggio Bs – Sicilia Bs ore 18:30

Gara 7 Pisa Bs 2014 – Vincente Preliminare 1 (Naxos Bs vs Brancaleone) s ore 19:45

Gara 8 Catania Bs – Vincente Preliminare 2 (Cagliari Bs vs Terracina Bsc) ore 21.00

Venerdì 28 giugno 2024 – 2ª giornata (quarti di finale)

(Quarti di Finale 9°- 16° posto)

Gara 9 Perdente Gara 1 – Perdente Gara 8 ore 11:00

Gara 10 Perdente Gara 2 – Perdente Gara 7 ore 12:15

Gara 11 Perdente Gara 3 – Perdente Gara 6 ore 14.45

Gara 12 Perdente Gara 4 – Perdente Gara 5 ore 16.00

(Tabellone principale)

Gara 13 Vincente Gara 5 – Vincente Gara 4 ore 17.15

Gara 14 Vincente Gara 6 – Vincente Gara 3 ore 18.30

Gara 15 Vincente Gara 7 – Vincente Gara 2 ore 19.45

Gara 16 Vincente Gara 8 – Vincente Gara 1 ore 21:00

Sabato 29 giugno 2024 – 3ª giornata (semifinali)

(Semifinali 9° – 16° posto)

Gara 17 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 12 ore 11.00

Gara 18 Perdente Gara 10 – Perdente Gara 11 ore 12:15

Gara 19 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 12 ore 14:45

Gara 20 Vincente Gara 10 – Vincente Gara 11 ore 16.00

(Tabellone principale)

Gara 21 Perdente Gara 13 – Perdente Gara 16 ore 17:15

Gara 22 Perdente Gara 14 – Perdente Gara 15 ore 18:30

Gara 23 Vincente Gara 14 – Vincente Gara 15 ore 19:45

Gara 24 Vincente Gara 13 – Vincente Gara 16 ore 21:00

Domenica 30 giugno 2024 – 4ª giornata (Finali)

Finale 15/16 Perdente Gara 17 – Perdente Gara 18 orario da definire

Finale 13/14 Vincente Gara 17 – Vincente Gara 18 orario da definire

Finale 11/12 Perdente Gara 19 – Perdente Gara 20 orario da definire

Finale 9/10 Vincente Gara 19 – Vincente Gara 20 orario da definire

Finale 7°- 8° Perdente Gara 21 – Perdente Gara 22 orario da definire

Finale 5°- 6° Vincente Gara 21 – Vincente Gara 22 orario da definire

Finale 3°- 4° Perdente Gara 24 – Perdente Gara 23 orario da definire

Finale 1°- 2° Vincente Gara 24 – Vincente Gara 23 orario da definire

