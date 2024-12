Messina, Arisa incanta piazza Duomo FOTO e VIDEO

La celebre cantante ha conquistato tutti con la sua voce. A deliziare il pubblico prima del suo concerto la giovane messinese Valeria Prestianni

MESSINA – Arisa ha incantato Messina. La cantante, esibitasi ieri sera a piazza Duomo, ha aperto il suo concerto con il brano La mia strana verità, a seguire Te lo volevo dire. Le sue canzoni trasudano dolcezza, delicatezza e amore. Durante la serata di ieri l’artista ha condiviso un pensiero che ha fatto riflettere: “Per tutte le persone che tornano a casa ma non sanno come dare spiegazione ai genitori sul loro stato di single nel mondo. Tutti i parenti chiedono: Ma ti sei fidanzata? Ti sei sposata? E, per non essere monotoni, a fronte dei continui no, ci inventiamo un uomo che non c’è”. Il tutto prima di eseguire il suo pezzo L’uomo che non c’è. Le sue parole, cariche verità, hanno sottolineato l’importanza di accettarsi e inviato un forte messaggio che mette in luce come certi interrogativi, apparentemente innocui, possano risultare invadenti e fuori luogo.

A deliziare il pubblico prima del suo concerto la giovane messinese Valeria Prestianni, prossima ai 18 anni. Valeria studia canto dall’età di 9 anni e ha già scritto tre brani, due dei quali sono stati prodotti e pubblicati dalla Mexena’s Records. Tra questi Specchi e il suo nuovo singolo Eclissi, che uscirà il prossimo 21 gennaio.

Prossimi appuntamenti

Questa sera, per la seconda consecutiva, il concerto di Laura Pausini al PalaRescifina. Per l’ultimo dell’anno, invece, terzo e ultimo appuntamento in città con la Pausini, sempre al PalaRescifina. A piazza Duomo, invece, con Tutti pazzi per Rds. L’evento vedrà la partecipazione di dj locali e Radio Zenith.

“A piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio in poi”, ha messo in evidenza l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

