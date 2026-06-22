 Messina, Basile: "La mia Giunta bis sarà a tempo, con un occhio alle regionali" VIDEO

Messina, Basile: “La mia Giunta bis sarà a tempo, con un occhio alle regionali” VIDEO

Marco Olivieri

Messina, Basile: “La mia Giunta bis sarà a tempo, con un occhio alle regionali” VIDEO

lunedì 22 Giugno 2026 - 12:29

Il sindaco ha presentato la nuova squadra di governo, con un "tagliando" dopo 12 mesi. Occhi puntati sulla campagna elettorale in Sicilia. "Rivedremo Mondello, Puccio e Cicala"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Simone Milioti

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha presentato la nuova squadra di governo dopo le amministrative. La Giunta Basile bis, con vicesindaca Laura Castelli e un “tagliando” dopo 12 mesi. Occhi puntati sulla campagna elettorale in Sicilia. In primo piano le ambizioni di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“A Messina una Giunta a termine, massima attenzione alle elezioni regionali e nazionali”

Questo il pensiero del primo cittadino (nella foto con Castelli e De Luca): “Ci sono tante riconferme ma anche un nuovo slancio per lavorare per Messina. E con un occhio alla campagna elettorale delle regionali che, come Sud chiama Nord, ci deve vedere protagonisti. Sarà una Giunta e una gestione amministrativa a termine, con la consapevolezza che questo è un periodo particolare non solo per l’amministrazione della città. Ma anche per le politiche regionali e nazionali. Il ragionamento a termine riguarderà anche le partecipate, con i bandi a luglio”.

“Rivedremo Mondello, Puccio e Cicala”, nuovi incarichi in vista

Ha continuato Basile: “Questo primo anno deve creare quella base forte per rilanciare un’azione amministrativa che ha già dato ragione in termini di risultato”. Rivedremo gli assenti Salvo Puccio, Salvatore Mondello e Roberto Cicala? “Non ci sono promossi e bocciati. C’è un momento diverso. E la squadra è fatta da tutti i componenti che hanno tirato la carretta dal 2017. Le professionalità di tutti saranno messe a sistema nei modi e nei termini giusti. Li rivedremo per dare un aiuto ancora una volta non solo al sindaco ma alla città”.

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