Messina. Bus la domenica, Campagna risponde alle critiche: "Servizio già aumentato" VIDEO - Tempostretto

Il presidente di Atm replica alle segnalazioni arrivate da parte di tanti giovani, che hanno evidenziato problemi di orari: "Non abbiamo tolto corse"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Messina tenterà nel corso dei prossimi anni di migliorare, soprattutto a livello di traffico e condizioni di vita lungo tutta la città. Con l’aumento dei parcheggi di interscambio e delle aree pedonali, l’amministrazione Basile e l’Atm, guidata dal presidente Giuseppe Campagna, vogliono incentivare il più possibile il trasporto pubblico, con autobus e tram in aumento e iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Se nelle scorse settimane si è assistito a un vero e proprio esercito di autobus sceso in campo per manifestazioni come i concerti, tanti giovani segnalano che soprattutto la domenica chi vuole andare al mare con i mezzi pubblici incapperebbe in tante criticità.

Campagna: “Il servizio è stato già aumentato”

Sono gli orari il problema, secondo tanti giovani, che hanno criticato l’azienda anche su alcune pagine Instagram di segnalazioni anonime, come “Spotted Messina”. Il presidente Campagna replica e racconta cosa prevede Atm per la domenica: “Già il servizio è stato implementato, ma bisogna sottolineare un’altra cosa. La maggioranza delle città ha un orario invernale e uno estivo. Noi stiamo applicando sempre lo stesso dell’inverno, non modificando quelli che sono i nostri orari. Sono state eliminate solo le corse scolastiche, che hanno finalità specifiche. Ma non ci sono stati cambiamenti, non abbiamo tolto corse. La domenica abbiamo uno shuttle ogni 30 minuti, invece che ogni 15. Ma ce l’abbiamo con cadenza continua, senza buchi. Nel pomeriggio sono stati inseriti altri 4 o 5 bus di grandi dimensioni che potenziano il servizio per rientrare dal mare, per evitare di essere stipati su un mezzo e avere un confort di marcia diverso. Abbiamo messo più mezzi”.

Atm si rivolge ai giovani

“Abbiamo incentivato l’uso dei mezzi con l’abbonamento estivo dal primo luglio al 20 settembre a 35 euro, che è il costo che normalmente vale soltanto per un mese. E ci rivolgiamo ai giovani, soprattutto la sera, così quando vogliono andare ai lidi a ballare, a bere la birra o alcolici, hanno la possibilità di tornare in sicurezza. Stai tranquillo tu, stiamo tranquilli noi e lo sono anche i genitori”.