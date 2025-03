Carnevale no ponte, il corteo anarchico a Messina FOTO

Un'iniziativa "di festa e di lotta", sottolineano gli organizzatori, oggi pomeriggio in centro

MESSINA – Carnevale no ponte animato dagli anarchici a Messina. Un corteo oggi pomeriggio da piazza Antonello a piazza Casa Pia. “Da sempre festa popolare, eretica, liberatrice, che dissacra, rovescia, si fa beffe del potere, la festa del tempo che tutto distrugge e rinnova. Un Carnevale per difendere lo Stretto, un Carnevale per esorcizzare i mostri del profitto, un Carnevale di festa, un Carnevale di lotta”, sottolineano gli organizzatori.

“L’ombra del ponte è già qua: espropri, cantieri propedeutici, propaganda, sottrazione di risorse, decreti legge per aggirare prescrizioni e per reprimere il dissenso. Il ponte è il simbolo di un’idea di progresso che se ne infischia delle nostre vite. Per ribaltare questo scenario e far sì che non si ripresenti mai più, abbiamo bisogno di capovolgere prospettive, ricontattare energie, immaginare mondi nuovi, creare relazioni differenti”, evidenziano gli anarchici.

Articoli correlati