Messina. Dalla favola del Ponte al risanamento, le istanze romane del neo deputato Gallo VIDEO - Tempostretto

Il vice sindaco, eletto alla Camera, parla dei problemi principali da affrontare nel nuovo ruolo: ecco quali sono

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Francesco Gallo è stato appena eletto alla Camera dei deputati. Dopo il voto di domenica, lunedì è arrivato un risultato importante per Sud chiama Nord, partito fondato dall’ex sindaco Cateno De Luca, che ha mandato in Parlamento sia il vice sindaco sia l’assessora Dafne Musolino, ora neo senatrice. “Non mi sento un uomo chiave ma una sorta di precursore – racconta Gallo – questa esperienza sarà bella proprio per la sua unicità. Entriamo in una fase completamente diversa della politica messinese e iniziamo un percorso che sicuramente altri porteranno avanti, proseguendo meglio di noi in quantità e qualità di lavoro”.

Le istanze di Messina

Quali possono essere le istanze principali di Messina da portare a Roma? Per Gallo “purtroppo sono sempre le stesse. Si va dalla favola del Ponte sullo Stretto a temi recenti come il risanamento. Al di là dei meriti che ognuno si attribuisce, dalla ministra Carfagna ad altri deputati, adesso su questo aspetto si deve accelerare e pensiamo che ciò possa accadere solo dando al sindaco il ruolo di commissario per il risanamento. Ma ci sono anche altri temi chiave, dalle zone economiche speciali alle infrastrutture. Sono problemi atavici. Ma se i cittadini hanno scelto un progetto civico, forse sono stanchi delle promesse non mantenute in precedenza”.

