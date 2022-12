"Messina è un dono": i bimbi imbucano le letterine e sbuca un Babbo Natale a sorpresa VIDEO - Tempostretto

Le installazioni 3D degli artisti di Creab. "Il regalo più bello è vedere che i più piccoli si divertono con poco"

di Silvia De Domenico

MESSINA – Nell’isola pedonale serale del viale San Martino-Primo Settembre che fa tanto discutere cittadini e commercianti, c’è qualcuno che apprezza le opere degli artisti di Creab e addirittura le utilizza come scenografia per una festa di compleanno improvvisata. E’ successo poco dopo le 20, quando gli operatori dell’Atm stavano piazzando gli archetti per chiudere la strada al traffico e la Polizia Municipale lavorava per spiegare agli automobilisti più distratti che anche quel tratto del viale San Martino diventa area pedonale fino alle 4 del mattino.

Un compleanno speciale nell’isola pedonale serale

La casa di Babbo Natale, dove imbucare letterine ed esprimere desideri, si è trasformata nella location ideale per il compleanno speciale di un bambino. Accompagnati da genitori e amichetti i piccoli hanno inviato la loro letterina al Polo Nord e poco dopo è sbucato a sorpresa un Babbo Natale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una bellissima sorpresa per i più piccoli ma anche per gli ideatori delle installazioni, che hanno assistito alla scena commossi e grati che i cittadini abbiano apprezzato così tanto la loro opera.

Gli artisti di Creab tornano dopo Christmas Cairol del 2016

Una scenografa, un fabbro donna e un grafico: ecco gli autori delle installazioni natalizie sul viale San Martino basso. Cristina Ipsaro Passione, Laura Abate e Mariano Gazzara sono tre giovani messinesi già autori degli allestimenti natalizi dello storico Christam Cairol del 2016. Le loro sono tutte opere artigianali, realizzate da maestranze del territorio. “L’amministrazione le ha definite installazioni 3D, nel senso che non le guardi soltanto ma puoi viverle”, racconta con orgoglio la scenografa Cristina Ipsaro Passione. E aggiunge: “Era proprio il mio sogno quello di realizzare scenografie che potessero stare per strada, alla portata di tutti”.

Le installazioni 3D per chi crede ancora a Babbo Natale

“Fabbri, falegnami, decoratori: tutto artigianato locale”, spiega la fondatrice di Creab Laura Abate. “Abbiamo voluto realizzare questa cassetta delle letterine per i bambini messinesi ma anche per i più grandi, perché tutti potessimo sognare un po’ e continuare a credere nella magia di Babbo Natale”.

“Messina è un dono e vi spighiamo perchè”

Ma il loro messaggio, scolpito sulla fiancata della slitta rossa, è ben preciso: “Messina è un dono”. Ecco cosa volevano dire alla città con questa frase. “Le bellissime foto della nostra città inserite nell’allestimento ci ricordare il dono che è la nostra città e ci aiutano a vederla da un punto di vista che troppo spesso non cogliamo”, spiega il grafico messinese Mariano Gazzara.

Il viale San Martino basso sarà teatro di eventi dedicati ai bambini proprio il prossimo venerdì 16 dicembre dalle ore 16 alle 19. L’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata racconta le iniziative in programma con Messina Social City.