Natale sulle strisce blu: decorazioni sui parcheggi per far rispettare il divieto - Tempostretto

I messinesi continuano ancora a parcheggiare sul Viale San Martino basso. Carroattrezzi in azione e multe a raffica anche oggi

MESSINA – Sono giorni particolari per il Viale San Martino basso, dove da sei giorni è in atto l’esperimento riguardante l’isola pedonale temporanea, dalle 20 alle 4. A questo si è aggiunto il divieto perenne di parcheggio, con i carroattrezzi che però continuano a lavorare senza sosta per rimuovere le auto di quei cittadini che, inconsapevolmente o ignorando volutamente la disposizione, continuano a sostare sulle strisce blu.

Decorazioni sugli stalli

Adesso, però, saranno le decorazioni natalizie e impedire la sosta alle auto. In mattinata sono stati sistemati prati verdi e alberi per occupare più spazio possibile. E sui pali sono stati aggiunti un gran numero di cartelli, per far sì che nessuno possa dire di “non aver visto” il divieto all’inizio o alla fine del marciapiede. Dopo la buca delle lettere per Babbo Natale posta di fronte Piazza Cairoli e qualche altra decorazione, come le cornici luminose per le foto e i Santa Claus in monopattino, continuano quindi ad aumentare le luci e le decorazioni.

Carroattrezzi ancora in azione

Anche stamattina, intanto, sono state diverse le auto rimosse dai carroattrezzi di Atm. Gli agenti della Polizia municipale hanno presidiato la zona e a sei giorni dall’inizio del divieto sono state ancora tante le multe per le auto parcheggiate dove non si dovrebbe. Che fossero già programmate o meno, adesso la speranza è che le decorazioni possano fermare l’attività dei messinesi, che continuano a lasciare le proprie vetture dove non si dovrebbe, almeno fino all’8 gennaio.