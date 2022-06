Messina. Gallo vicesindaco: "Per tutti è stata una sorpresa" VIDEO - Tempostretto

L'assessore allo sport parla di priorità e di ripartire da dove ci si era fermati. E sull'Acr Messina dice: "Serve collaborazione e chiarezza. Passi avanti settimana prossima"

di Giuseppe Fontana (riprese Silvia De Domenico)



MESSINA – Quasi a sorpresa, Federico Basile ha annunciato che al suo fianco, a ricoprire il ruolo di vicesindaco, sarà Francesco Gallo. L’assessore allo sport e ai grandi eventi viene investito di un ruolo importante, che all’interno dell’attuale Giunta hanno ricoperto Salvatore Mondello prima e Carlotta Previti poi. Ora toccherà a lui stare al fianco del neo-sindaco: un compito che non va sottovaluto, ma che a lui non dà ulteriori pressioni.

Le prime parole di Gallo: “Una sorpresa”

“Non cambia molto, continuo a lavorare per la città – sono state le sue prime parole ai nostri microfoni – per la squadra e per il sindaco. Questa volta all’incarico aggiungiamo questo rapporto personale che si è creato con Federico in questi mesi di campagna elettorale. La squadra? Ha accolto bene la notizia. Fino a ieri non se ne parlava, è stata una sorpresa: non da mettersi in pigiama ma più o meno a quel livello. La squadra è affiatata, poi non sono incarichi vitalizi questi. Uno fa un’esperienza, se riesce va avanti e se no lascia il posto”.

Gallo sull’Acr Messina: “La società faccia capire la sua volontà”

Gallo analizza le priorità: “Sono quelle del programma. Dobbiamo capire intanto cosa è stato fatto in questi 4 mesi. Ad esempio nello sport si è rallentato un poco. Poi daremo la spinta per recuperare qualche mese perduto e ripartire da dove ci siamo fermati”. E da assessore allo sport il primo grande caso riguarda l’iscrizione dell’Acr Messina, con una Serie C da salvare e una proprietà che vuole cedere il titolo, sebbene non ci siano effettive offerte: “So che il presidente Sciotto e il sindaco Basile si sono sentiti nei giorni scorsi. Sicuramente il sindaco se ne farà carico. Ma ci vuole collaborazione da parte di tutti, anche della società che deve far capire quale sia la sua volontà in termini di cessione, situazione finanziaria, rapporto debiti-crediti. Nella prossima settimana ci saranno passi avanti”.