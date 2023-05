Messina. "L'incendio dell'auto di Antonio Currò è un atto intimidatorio: attentato alla democrazia" VIDEO - Tempostretto

Nel rogo distrutta anche un'altra autovettura. L'Unione Inquilini Messina: "Attentato alla vita democratica della città"

MESSINA – “Un atto ritorsivo di origine dolosa”. Non ha dubbi la segreteria Unione Inquilini di Messina intervenuta con una nota sull’episodio che ha coinvolto Antonio Currò, attivista e membro della Segreteria nazionale dell’Unione Inquilini, nonché segretario del circolo di Rifondazione comunale. Ieri notte, intorno alle 2, la sua automobile, parcheggiata vicino la sua abitazione, è stata distrutta dalla fiamme. Nel rogo è stata distrutta anche un’altra autovettura parcheggiata accanto, prima che i Vigili del Fuoco domassero le fiamme, evitando che le stesse si propagassero ulteriormente.

La nota di Unione Inquilini Messina

“La gravità di questo attacco – si legge nella nota – non risiede solo nell’aver colpito una persona di spicco del mondo sindacale cittadino, che di per sé costituisce un vero e proprio attentato alla vita democratica della città, ma sta nel fatto che si va a ledere economicamente un lavoratore e “padre di famiglia” che, pur non disponendo di enormi risorse, svolge con estrema professionalità e umanità un servizio a titolo totalmente volontario”.

“La natura dolosa di questo atto inaccettabile – prosegue l’Unione Inquilini Messina – non è solo una congettura, ma emerge dalle rilevazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente per estinguere l’incendio. Esprimiamo solidarietà al nostro compagno, sconvolti da questo attacco che colpisce tutto il sindacato e tutta la comunità di Inquilini e attivisti che hanno sempre lottato al suo fianco. Sappiamo bene che il nostro lavoro a tutela del diritto a una vita dignitosa possa turbare gli interessi di chi sulla speculazione edilizia ha costruito imperi economici, ma mai ci saremmo aspettati che potessimo ritrovarci vittime di certi attacchi vili e spregiudicati”.

“Non ci lasceremo intimorire”

L’Unione Inquilini spiega di non avere “idee precise su chi possa essere il mandante di questo attentato, ma è chiaro che l’intento è quello di intimorire e rallentare il lavoro di un’organizzazione sindacale che è sempre stata in prima linea nelle lotte, si è saputa imporre al centro del dibattito cittadino sul diritto all’abitare, che nel corso degli anni ha ottenuto risultati concreti e gode di un’importante legittimità”.

“Proprio per questo, consci di chi siamo e del nostro ruolo, non intendiamo fare un passo indietro ne cedere minimamente ad alcun tipo di minaccia. Non solo sosterremo il nostro compagno nel’iter che accompagnerà la denuncia – prosegue l’Unione Inquilini Messina – ma intendiamo continuare il nostro lavoro con rinnovato vigore. Chiediamo che le autorità competenti prendano con estrema serietà ciò che è successo e procedano nelle indagini senza banalizzare il fatto. L’Unione Inquilini ha sempre agito per il bene di tutta la città in difesa dei diritti universali, aspettiamo pronta risposta da una comunità che sappiamo essere solidale. Confidiamo pertanto nella vicinanza di tutta la cittadinanza Messinese, del mondo sindacale e dell’associazionismo, e di tutti i sinceri democratici. Sicuramente organizzeremo una manifestazione chiedendo alla cittadinanza e alle istituzioni di partecipare e pretendiamo un incontro con il Prefetto a tutela di tutti gli attivisti di questa città”.

La solidarietà del PD

“In attesa di conoscere cause e motivazioni dell’atto vandalico, esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ad Antonio Currò, alla sua famiglia e alle compagne e i compagni di Rifondazione comunista”.

Lo scrive, in una nota, la Federazione provinciale del Partito democratico di Messina, per esprimere vicinanza al segretario di Rifondazione del Circolo messinese ‘Peppino Impastato’, al quale è stata incendiata l’automobile la scorsa notte, mettendo a rischio anche la sua abitazione.

Il sindaco: “Violenza da condannare in ogni sua forma”

Il sindaco Federico Basile e la giunta municipale, avendo appreso del deprecabile atto ritorsivo nei confronti del dirigente sindacale dell’Unione Inquilini di Messina Antonio Currò, esprimono piena solidarietà alla vittima del gesto, stigmatizzando fermamente l’accaduto. “La violenza va condannata in ogni sua forma – dichiarano il sindaco Basile e i componenti la giunta comunale -. Episodi come quello della scorsa notte rappresentano un malcostume che va assolutamente arginato a tutela di chi fa il proprio dovere e dell’intera comunità cittadina. L’amministrazione comunale è sempre stata vicina e continuerà ad esserlo a tutti coloro che esercitano il proprio dovere e subiscono vili atti di ritorsione, mettendo in campo ogni possibile azione per garantire sicurezza e serenità alla collettività. Si esprime totale solidarietà all’Unione Inquilini di Messina, che lavora per il bene della città, assicurando la difesa e la tutela dei diritti universali. Saremo al vostro fianco per eventuali iniziative”.

Cmdb: “Gesto vile e intimidatorio”

CMdB, Cambiamo Messina dal Basso ha stigmatizzato: “Non ci sono parole per descrivere la viltà del gesto intimidatorio e ritorsivo che la scorsa notte ha colpito Antonio Currò. Come Cambiamo Messina dal Basso vogliamo esprimere solidarietà ad un compagno che abbiamo potuto apprezzare nel suo quotidiano impegno politico e sindacale, e che abbiamo visto al nostro fianco in molte lotte. Antonio, attivista storico della città, con spirito di servizio e sacrificio ha sempre lavorato incessantemente per la collettività. Siamo fermamente convinti che questi atti non fermeranno il suo impegno quotidiano per Messina e per la difesa dei diritti di ogni persona, soprattutto di quelle ai quali è negato il diritto alla casa e che si rivolgono al sindacato per essere tutelate. Al compagno Currò, alla sua famiglia, alle compagne e ai compagni di Rifondazione Comunista e dell’Unione degli Inquilini giunga il nostro forte abbraccio”.