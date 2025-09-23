Messina. “L’alleanza De Luca-centrodestra c’è già in Consiglio” VIDEO

Alessandro Russo, del Pd, ipotizza l'arrivo di un assessore dell'ex opposizione nella Giunta Basile. "Ormai collaborano stabilmente a Palazzo Zanca"
MESSINA – “Premesso che con Cateno De Luca non si hanno le idee chiare fino all’ultimo minuto, l’alleanza tra centrodestra e il gruppo del sindaco Basile è evidente in Consiglio comunale. Il centrodestra sostiene stabilmente l’amministrazione con voti d’astensione o favorevoli. Altri leader di questo schieramento sostengono che ormai l’alleanza con De Luca è cosa fatta. Lo stesso leader non smentisce e guarda a questo percorso in vista delle elezioni del 2027”. Il consigliere del Partito democratico Alessandro Russo, durante la manifestazione pro Palestina a Messina, commenta così l’intesa in costruzione fra Sud chiama Nord e gli ex avversari politici.
Ieri la presenza in Calabria di ScN per la riconferma di Occhiuto come presidente della Regione. L’obiettivo politico è quello di spezzare l’isolamento e la strada sembra tracciata in vista delle elezioni regionali e nazionali del 2027. Osserva sempre Russo: “L’ingresso in Giunta di un assessore targato centrodestra (ipotesi non confermata a Tempostretto dal sindaco lo scorso agosto, n.d.r.) sta nell’aria. Bisogna solo comprendere se, nel gioco politico, interessa arrivare alle elezioni con un’alleanza stabile prima del 2027. O se ci si arriverà un po’ più in là, senza la necessità di un rimpasto in Giunta. Ma il dato politico è che i gruppi del sindaco e del centrodestra stabiliscono assieme i percorsi”.
Servizio video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.
Meraviglia ascoltare un valido esponente PD scoprire ora l’ipotesi di un’alleanza già organica e strutturata fin dalle ultime amministrative. De Luca ha passato il testimone a Basile per curare un elettorato che lo sospinga oltre la città che ha amministrato. L’intento è stato sempre quello.In città sono ben altri quelli che spostano masse di voti.Piuttosto il Signor Russo potrebbe già da ora a creare un fronte di opposizione.Personaggi come Scurria,la Musolino potrebbero costituire un valido polo di opposizione.I No ponte,associazioni cattoliche,semplici cittadini hanno rovesciato posizioni liberiste.Provvidenti,ed il sindaco dai piedi scalzi,costituiscono validi esempi.Signor Russo non faccia il classico esempio di chi guarda in casa altrui senza sapere che la sua brucia.
caro Russo Basile sta facendo i conti senza l.oste alle prossime elezioni lo manderemo a casa