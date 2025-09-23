Messina. “L’alleanza De Luca-centrodestra c’è già in Consiglio” VIDEO

Alessandro Russo, del Pd, ipotizza l'arrivo di un assessore dell'ex opposizione nella Giunta Basile. "Ormai collaborano stabilmente a Palazzo Zanca"

MESSINA – “Premesso che con Cateno De Luca non si hanno le idee chiare fino all’ultimo minuto, l’alleanza tra centrodestra e il gruppo del sindaco Basile è evidente in Consiglio comunale. Il centrodestra sostiene stabilmente l’amministrazione con voti d’astensione o favorevoli. Altri leader di questo schieramento sostengono che ormai l’alleanza con De Luca è cosa fatta. Lo stesso leader non smentisce e guarda a questo percorso in vista delle elezioni del 2027”. Il consigliere del Partito democratico Alessandro Russo, durante la manifestazione pro Palestina a Messina, commenta così l’intesa in costruzione fra Sud chiama Nord e gli ex avversari politici.

Ieri la presenza in Calabria di ScN per la riconferma di Occhiuto come presidente della Regione. L’obiettivo politico è quello di spezzare l’isolamento e la strada sembra tracciata in vista delle elezioni regionali e nazionali del 2027. Osserva sempre Russo: “L’ingresso in Giunta di un assessore targato centrodestra (ipotesi non confermata a Tempostretto dal sindaco lo scorso agosto, n.d.r.) sta nell’aria. Bisogna solo comprendere se, nel gioco politico, interessa arrivare alle elezioni con un’alleanza stabile prima del 2027. O se ci si arriverà un po’ più in là, senza la necessità di un rimpasto in Giunta. Ma il dato politico è che i gruppi del sindaco e del centrodestra stabiliscono assieme i percorsi”. Servizio video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.

