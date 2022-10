Messina. L'arte di Francesca Borgia per riscoprire la cura del territorio VIDEO - Tempostretto

La mostra "Grammatiche urbane" fino al 30 ottobre

MESSINA – Le ha definite “Grammatiche urbane”. Francesca Borgia è un’artista che ama concepire gli spazi come luoghi da rianimare e far rivivere. La sua mostra è in programma fino al 30 ottobre tutti i giorni, dalle 17 alle 20,00, sul Viale S. Martino n. 296. “Un palazzo storico di Messina – spiega l’artista – che per la sua connotazione fa da sfondo alla mia mostra. Perché il titolo? Perché oggi è necessario parlare della necessità del bene comune, della possibilità di avere cura del nostro territorio. Si tratta di un percorso con oggetti che escono dalla loro connotazione naturale e popolano queste stanze. Oggetti che diventano materia e prendono forma. Sono cinque le stanze di questo percorso e ognuna porta con sé un messaggio”.

Aggiunge Francesca Borgia: “La mostra è stata possibile anche perché la Fondazione Architetti nel Mediterraneo Messina, presieduta dall’architetta Anna Carulli, ha sposato l’idea, avviando una collaborazione tra artisti e progettisti che continuerà con altri eventi”.

Con media partner Tempostretto, l’evento è coprodotto dalla Cooperativa Sociale Trapper, dalla stessa fondazione Architetti nel Mediterraneo e dall’Ordine di architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Messina.

