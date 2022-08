Messina, l'Overland onlus lancia la raccolta fondi per un pozzo al rifugio Sant'Eustochia VIDEO - Tempostretto

L'associazione vuole raggiungere la quota di 50mila euro per realizzare la fonte di sostentamento idrico. Antonio Mandia: "Sicuri che Messina risponderà"

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – L’associazione Overland onlus lancia un crowdfunding per il rifugio Sant’Eustochia. Dopo i problemi causati dagli incendi, senza contare i precedenti appelli lanciati alla cittadinanza, si è deciso di far partire una raccolta fondi finalizzata a “realizzare un pozzo, che sarà fonte di sostentamento idrico che garantirà la tutela della struttura e il sostentamento degli ospiti”. Lo spiega Antonio Mandia, come sempre portavoce dei bisogni di quella che è una vera e propria oasi sulle colline di Larderia, finalizzata ad assistenza, recupero, formazione, educazione e reinserimento sociale di persone fragili per lo più provenienti dal settore carcerario e tossicologico, operando in convenzione con il Tribunale di Messina, con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e con l’Ufficio Servizio Sociale Minorile.

Mandia: “Obiettivo 50mila euro”

“La campagna dà la possibilità di donare – racconta Mandia – strutturata su una piattaforma crowdfunding. Si chiama ‘Un pozzo? Ne vale la pena’ e si può già provvedere a donare. In alternativa, tramite la pagina Facebook Overland Onlus e Rifugio Sant’Eustochia c’è la possibilità di donare tramite Iban o Paypal. Tutte le somme ricevute concorreranno al monte di raccolta inserito sulla piattaforma: puntiamo a 50mila euro, quelli che ci servono per la struttura. Molte associazioni ci hanno già risposto che ci sosterranno. Pensiamo al Cesv, ma anche l’associazione nazionale pedagogisti italiani, e altre associazioni che si muovono insieme a noi per dare supporto alla causa, che riguarda una pluralità di attività sociali: animali, piante, uomini. Il recupero è un tema molto importante sotto ogni aspetto”.

Pronte iniziative ed eventi per far conoscere il rifugio

“Abbiamo chiesto a tutti di unirsi – prosegue Mandia – per dare dimostrazione che Messina è una città devota alle tematiche del sociale, forse una delle più pronte a rispondere a livello europeo”. L’iniziativa viene spiegata anche da Antonio Drommi: “A supporto al portale crowdfunding e ai canali ufficiali, stiamo organizzando diverse iniziative per fare conoscere la struttura ai messinesi e anche fuori. Ci sembra corretto far conoscere di persona ai cittadini la struttura, ciò che facciamo, gli operatori che ogni giorno danno l’anima. Gli eventi sono di vario tipo, da un concerto al tramonto a iniziative culturali, passando per una sagra”. Il calendario degli eventi sarà diffuso nei prossimi giorni. Il link per poter contribuire alla raccolta fondi, invece, è raggiungibile qui: RACCOLTA FONDI OVERLAND.