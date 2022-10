Messina. Musolino: "Sì al compromesso sul mercato a Giostra" VIDEO - Tempostretto

L'assessora: "Sì ai turni come punto di partenza per spostarsi dall'area Mandalari"

MESSINA – “Non è la soluzione ideale ma un buon compromesso in vista di una futura soluzione ideale”. Così l’assessora Dafne Musolino, neo senatrice, commenta la decisione del Comune di spostare il mercato dall’area Mandalari a Giostra, venendo incontro alle richieste degli operatori economici. Rimane però un nodo critico: per i mercatali consentire la vendita a turno, metà e metà, rappresenterebbe un danno non indifferente. Si tratta di una lunga trattativa sul tema.

Allo stato attuale gli operatori restano in attesa che, dagli uffici comunali, arrivi il via libera per lo spostamento su strada tra viale Regina Margherita e viale Aranci.

Mette in risalto l’assessora Musolino: “Trasferire sulla carta 166 operatori (di fatto dovrebbero essere circa 140, n.d.r.), con una media di sei metri quadri per stallo, necessita di aree molto vaste. Viabilità, ordine pubblico, transitabilità, accessibilità alle aree, sicurezza: nel formulare la proposta agli operatori economici, con il sindaco Basile, ho tenuto conto di queste priorità. Ha prevalso, nel dialogo con gli operatori, il buon senso”.

