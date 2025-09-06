 Messina per Gaza: "Stop al genocidio e sostegno alla Global Sumud Flottilla" VIDEO

Messina per Gaza: “Stop al genocidio e sostegno alla Global Sumud Flottilla” VIDEO

Autore Esterno

Messina per Gaza: “Stop al genocidio e sostegno alla Global Sumud Flottilla” VIDEO

sabato 06 Settembre 2025 - 15:43

Stamattina la manifestazione. La Cgil si è unita all’iniziativa nazionale a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento per la Palestina

MESSINA – Anche Messina a sostegno di Gaza e della popolazione palestinese. Tanti gli interventi e una consapevolezza stamattina alla Passeggiata a mare: “Gaza rappresenta uno spartiacque per l’umanità e l’Europa. Dobbiamo dire basta al genocidio e supportare la Global Sumud Flottilla con il suo carico di viveri e aiuti per una popolazione stremata”.

Messina per la Palestina
Alfio Mannino, Messina per la Palestina

La Cgil Messina si è unita oggi all’iniziativa nazionale a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento Messina per la Palestina, per essere vicini alla missione umanitaria e per rendere “visibile lo sdegno di fronte all’orrore, con il massacro di civili da parte di Israele”.

“Non rimaniamo in silenzio, va fermato il genocidio”

“Davanti a un genocidio che si sta consumando giorno dopo giorno, alla strage di un intero popolo, è dovere di tutti mobilitarsi e chiedere di mettere in campo tutti gli strumenti perché questo orrore cessi. Saremo ancora in piazza a manifestare, con quella società civile che non vuole stare in silenzio ed essere indifferente”, ha evidenziato il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

Tra gli altri, sono intervenuti Alfio Mannino (“Grave l’ignavia delle istituzioni internazionali e pure regionali”), segretario generale della Cgil Sicilia; René Abu Rub (“A Gaza non c’è più vita”), del Coordinamento Messina-Palestina, e Laura Giuffrida (“Assistiamo alla bancarotta dell’umanità”), del Partito democratico.

Servizio video e foto di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Rompe i vetri delle auto con una stampella per rubare all’interno: arrestato un 60enne
Ruba 150 euro e due telefoni dagli uffici di una tv: 24enne ai domiciliari VIDEO
Camaro sottomontagna, “Illuminare il ponte ferroviario dopo il risanamento”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED