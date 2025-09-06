Messina per Gaza: “Stop al genocidio e sostegno alla Global Sumud Flottilla” VIDEO

Stamattina la manifestazione. La Cgil si è unita all’iniziativa nazionale a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento per la Palestina

MESSINA – Anche Messina a sostegno di Gaza e della popolazione palestinese. Tanti gli interventi e una consapevolezza stamattina alla Passeggiata a mare: “Gaza rappresenta uno spartiacque per l’umanità e l’Europa. Dobbiamo dire basta al genocidio e supportare la Global Sumud Flottilla con il suo carico di viveri e aiuti per una popolazione stremata”.

La Cgil Messina si è unita oggi all’iniziativa nazionale a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento Messina per la Palestina, per essere vicini alla missione umanitaria e per rendere “visibile lo sdegno di fronte all’orrore, con il massacro di civili da parte di Israele”.

“Non rimaniamo in silenzio, va fermato il genocidio”

“Davanti a un genocidio che si sta consumando giorno dopo giorno, alla strage di un intero popolo, è dovere di tutti mobilitarsi e chiedere di mettere in campo tutti gli strumenti perché questo orrore cessi. Saremo ancora in piazza a manifestare, con quella società civile che non vuole stare in silenzio ed essere indifferente”, ha evidenziato il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

Tra gli altri, sono intervenuti Alfio Mannino (“Grave l’ignavia delle istituzioni internazionali e pure regionali”), segretario generale della Cgil Sicilia; René Abu Rub (“A Gaza non c’è più vita”), del Coordinamento Messina-Palestina, e Laura Giuffrida (“Assistiamo alla bancarotta dell’umanità”), del Partito democratico.

Servizio video e foto di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.