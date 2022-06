Messina. "Raya 2022", il nuovo tour di Gianluca Rando. Uscito il nuovo singolo di Novo VIDEO - Tempostretto

L'artista messinese Rando suonerà a Messina il 21 luglio. Uscito il nuovo singolo di Novo "Chiù forti"

MESSINA – Due appuntamenti musicali che riguardano da vicino la città dello Stretto. Il primo è l’uscita del nuovo singolo “Chiù forti” di Alessandro Capurro, in arte Novo, il primo con Tuma Records. Il secondo è il tour estivo di Gianluca Rando, Raya 2022, ricco di appuntamenti in tutti Italia, 40 le date fissate alcune di queste anche nelle isole Eolie.

“Chiù forti”, il singolo di Novo

Il grido e la rinascita di Novo è online dalla mezzanotte del 23 giugno. Il videoclip a cura di Gaetano Sciacca. Si tratta del primo singolo di Novo prodotto dal Dalek Studio, con la supervisione di Claudio La Rosa, e distribuito da Tuma Records, che sancisce l’inizio di una importante partnership, a un anno dalla sua ultima pubblicazione. La storia di Alessandro Capurro, in arte Novo, è una storia di rivoluzione, crescita personale e trasformazione. È cambiato insieme alla sua arte, ha processato i suoi desideri e superato i suoi stessi limiti, adesso sa cosa vuole e sa bene come trasmetterlo. Sonorità d’oltremare che incontrano la mutevolezza della lingua siciliana, dolce e accusatoria al tempo stesso. Un rock blues romantico e rabbioso, che parla di terra, alla terra.

“Raya 2022”, il nuovo tour di Gianluca Rando

Dopo il successo dello scorso anno, riprende anche per l’estate 2022 il Tour Raya del musicista messinese Gianluca Rando. Una tournée particolarmente attesa e con un calendario particolarmente ricco, visto che sono in programma, fino a metà settembre, oltre 40 concerti solo alle Isole Eolie, a conferma del profondo legame di Gianluca con l’arcipelago messinese.

Il tour Raya 2022 proseguirà fino a dicembre con diverse date in tutta Italia e il calendario è in continuo aggiornamento (le date confermate sono già presenti sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram del musicista). A fine estate è anche prevista l’uscita di un nuovo singolo.

Le note di Raya hanno anche colpito il grande Roby Facchinetti, storico amico di Gianluca, che ha scritto una prefazione a questo album, concludendo così: “Non posso che essere felicissimo di poter ascoltare questo nuovo album il quale, oltre che confermarmi il tuo talento, mi rassicura sul fatto che anche tu -come me- non smetti mai di guardare avanti; non perdi mai la voglia di metterti alla prova, di migliorarti, di crescere. Buon viaggio a questo tuo “Raya”, quindi!

Altri appuntamenti

Inoltre, Gianluca il 10 luglio sarà insieme agli Archetipo Ensamble presso il “Castello di Carini”, Il 20 luglio a Belvedere Marittimo, il 21 luglio a Messina, il 5 e il 6 agosto relativamente a Nettuno e Lavinio, il 13 settembre a Castel Gandolfo e il 14 settembre a Roma dove, oltre festeggiare il suo compleanno, celebrerà insieme al suo pubblico, i suoi 32 anni di carriera.

Queste, sono solo alcuni degli appuntamenti di questo tour che prende il nome dal tredicesimo album pubblicato da Gianluca e che racchiude alcuni dei brani prodotti nel corso della sua lunga carriera. Un lavoro discografico registrato interamente dal vivo, nel corso della tournée 2020 e che si è conclusa con 3 applauditissime esibizioni allo storico “Raya” di Panarea.