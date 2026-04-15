Distributori di benzina a secco a Messina. “Clienti in ansia, giornata caotica e stressante” VIDEO

Dalle lunghe code ai distributori chiusi: l’effetto dello sciopero degli autotrasportatori a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalle lunghe code del mattino alle pompe di benzina a secco. Nel giro di poche ore gli effetti dello sciopero degli autotrasportatori si sono fatti sentire anche a Messina. “I clienti sono in ansia da ieri, ci sono state lunghe file di continuo”, racconta Fabio Interdonato, gestore di un distributore in centro.

“Clienti in ansia da ieri”

Nonostante abbia terminato sia la benzina che il gasolio già da alcune ore, Interdonato ha deciso di non chiudere per dare risposte ai suoi clienti. “E’ finita, forse arriverà più tardi”, ecco cosa risponde a chi accosta in auto o in moto nel tentativo di fare il pieno. “Giornata caotica e stressante”, così definisce il benzinaio le sue ultime ore di lavoro.

“Da domani mi organizzerò con una bella bici”

Ecco le preoccupazioni di alcuni automobilisti che hanno provato a fare rifornimento ma hanno trovato il distributore a secco. “Da domani mi organizzerò con una bella bici”, dice sorridendo un automobilista che non è riuscito a fare rifornimento nonostante abbia tentato in tre diversi distributori. “Non uso quasi mai l’auto ma quando la prendo è per andare fuori Messina per lavoro”, racconta una signora preoccupata. “Sì che siamo preoccupati, questo sciopero sicuramente creerà disagi a milioni di persone”, aggiunge un altro cittadino.

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