Messina senz'acqua per 24 ore: scatta il Piano comunale d'emergenza. Come funzionerà VIDEO - Tempostretto

Ecco la mappa dei 9 punti di approvvigionamento in cui rifornirsi. Il distacco avverrà alle 5 di venerdì 17 novembre

MESSINA – Ultimo vertice in prefettura per definire i dettagli del Piano comunale d’emergenza. Da venerdì 17 novembre sarà attivo il Coc al numero 09022866. A questa linea telefonica si potranno rivolgere i cittadini per avanzare richieste di aiuto. Per le fasce deboli o disagiate sarà comunque a disposizione il personale, già dedicato a loro, della Messina Social City.

Basile: “Disagi necessari per migliorare”

“Stiamo davvero facendo di tutto per limitare al massimo i disagi”, spiega il sindaco Federico Basile. “E’ ovvio i problemi ci saranno, l’acqua mancherà per 24 ore, ma ribadisco che sono interventi necessari per migliorare la rete idrica e ridurre le perdite che oggi sono del 50%“.

Nella mappa i 9 punti di approvvigionamento idrico

Saranno 11 le autobotti in città: ecco, nella mappa, i 9 punti di approvvigionamento idrico. Il distacco avverrà alle 5 del mattino ma gli interventi veri e propri inizieranno alle 7. Quindi in città l’acqua sarà in circolazione ancora per qualche ora. Il vero disagio lo avranno coloro che hanno solo l’acqua corrente e non i serbatoi. L’invito comunque è quello di usarla con parsimonia e ridurre al minimo gli sprechi. Le difficoltà maggiori sono previste per sabato 18, soprattutto per le attività commerciali o di ristorazione, che potranno rivolgersi al Coc per chiedere rifornimenti.

Minutoli: “Il Coc sarà attivo h24 e di supporto a tutti”

“Ovviamente avranno la priorità ospedali, cliniche e case di cura ma cercheremo di essere di supporto a tutti”, spiega l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli. Si è scelto di programmare l’intervento proprio di venerdì per evitare la chiusura delle scuole e non creare problemi agli uffici.

