Messina. Si apre una voragine sul lungomare di Acqualadrone VIDEO

A rischio crollo la strada e il muro di contenimento. Sul posto i vigili del fuoco e protezione civile

MESSINA – L’erosione costiera continua la sua azione inesorabile ad Acqualadrone, dove in seguito all’ultima mareggiata si è aperta una voragine tra la sede stradale e il muro di contenimento del lungomare. La zona è stata transennata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche la Protezione civile è stata attivata. Nel video girato dai residenti viene descritta chiaramente una situazione a forte rischio, con possibili nuovi crolli, anche di un palo della pubblica illuminazione.

Meno di un mese fa l’assessore Francesco Caminiti aveva effettuato un sopralluogo coordinato dalla seconda commissione della sesta municipalità, presieduta da Antonino Biancuzzo. L’assessore aveva illustrato i progetti per riqualificare il borgo a breve, medio e lungo termine, compresi gli interventi per fronteggiare l’erosione costiera.

Gli ultimi appelli in ottobre e novembre: “Acqualadrone va messo in sicurezza”

L’ultimo appello istituzionale in ottobre. “La messa in sicurezza di Acqualadrone è una priorità. In particolare, sollecitiamo la messa in sicurezza del costone adiacente alla strada d’accesso del villaggio”. La VI Municipalità, con presidente Francesco Pagano, così ha scritto agli assessori Caminiti, Minutoli e Mondello e sollecitato l’intervento del Comune, citando altre due delibere votate all’unanimità dal Consiglio nel 2022. In particolare, il presidente “richiede un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nella via del Corsaro, strada d’accesso al villaggio di Acqualadrone”.

E l’ultimo appello, come cittadino, del residente Giuseppe Smediale risale a poche settimane fa: “Acqualadrone è sempre in emergenza. Il mare stanotte (21 novembre 2024, n.d.r.) è arrivato vicino alle case. Abbiamo rivissuto l’incubo della mareggiata del 22 novembre 2022. Non penso che ci vogliano autorizzazioni, dato il pericolo. Dal 2017 attendiamo. Ci vuole un intervento strutturale”.

Minutoli: “Prevediamo interventi a mare con un pontone”

Un aggiornamento dall’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli: “Siamo già intervenuti sul posto. Abbiamo fatto recintare e provvederemo a un intervento di protezione dell’abitato. Il servizio per la difesa del suolo provvederà invece nei prossimi giorni a effettuare gli interventi a mare con un pontone su indicazioni dell’assessore competente, l’ingegnere Francesco Caminiti”.

