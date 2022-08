Messina, traffico scorrevole in vista del weekend: la quiete prima della tempesta? VIDEO - Tempostretto

Previsti tre giorni da bollino nero in entrata e in uscita dalla Sicilia. Oggi situazione stabile e code "normali" nel centro città

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Lo scorso weekend non sono stati registrati particolari criticità, nonostante un bollettino che nelle previsioni sembrava dover essere nero, nerissimo. Adesso per il prossimo fine settimana il quadro è identico, con l’aggravante del Ferragosto, che arriva di lunedì ad allungare il ponte. E così Messina si prepara a tre giorni di traffico intenso, per quella che è la settimana cruciale dell’estate italiana e siciliana.

La quiete prima della tempesta

A pochi giorni dal potenziale esodo, però, non si registra un traffico più intenso del normale. Clacson e code in prossimità degli imbarchi alla Rada San Francesco, almeno durante la mattinata, sono stati quelli classici del centro città. L’incrocio tra il viale della Libertà e viale Giostra non ha vissuto blocchi né visto la presenza di vigili urbani. Sarà la quiete prima della tempesta?