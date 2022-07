Messina, Villa Mazzini ancora chiusa. Finiti lavori e pulizia, mancano i nuovi giochi VIDEO - Tempostretto

Il Comune ha destinato 50.000€ agli arredi per bambini. Verranno posizionati nella parte centrale della villa, davanti all’acquario

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per l’apertura della villa si aspetta ancora di collocare i nuovi giochini. Ecco perchè a due settimane dalla fine dei lavori i cancelli di Villa Mazzini sono ancora chiusi. L’unico polmone verde del centro città, infatti, è chiuso al pubblico ormai da 7 mesi. I lavori di messa in sicurezza, iniziati a dicembre, dovevano essere conclusi lo scorso 11 giugno, poi la fine è slittata al 2 luglio.

Pulizia e cura del verde

Uscita la ditta che si è occupata della sostituzione della pavimentazione dissestata sono subentrate Amam e Messina Servizi per circa una settimana. La villa è stata pulita, le piante potate, le aiuole sono tornate in fiore e la vasca con pesci e tartarughe è stata sistemata. Insomma tutto sembrava pronto per la riapertura, ma in realtà qualcosa ancora mancava.

Per riaprire si attendono i nuovi giochi

I nuovi giochi che il Comune avrebbe dovuto acquistare per i bambini non sono ancora stati acquistati. I mesi di assenza dell’amministrazione comunale hanno rallentato l’iter. Proprio oggi è stata pubblicata la determina per l’acquisto: la somma destinata a questi arredi è di 50mila euro. Una volta collocati la villa potrà finalmente riaprire. I tempi non sono ancora certi, ma ormai sembra essere solo questione di giorni. I nuovi giochi, gratuiti, verranno posizionati nella parte centrale della villa, davanti all’acquario (che non rientrava fra i lavori di restyling e quindi rimarrà ancora chiuso).

Già pronti trenino e giostre a pagamento

I giochini a pagamento, come il trenino e le giostrine, che non erano stati interessati dallo sgombero dello scorso autunno, sono già stati risistemati e pronti per essere utilizzati. Per i bagni invece si dovranno attendere nuovi interventi. Alla riapertura della villa comunale quelli, infatti, rimarranno ancora chiusi.