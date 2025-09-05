 Messinacon, la fiera del fumetto per la prima volta a Villa Dante VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 05 Settembre 2025 - 13:50

Fino a domenica 7 l’evento per appassionati di giochi, cosplay e cultura pop

Messina – Torna in riva allo Stretto la fiera del fumetto e dell’intrattenimento Messinacon. Quest’anno l’evento sarà ospitato per le prima volta a Villa Dante, stamane presa d’assalto, all’inaugurazione, dagli amanti del genere.

Il programma e le novità

Da oggi fino a domenica 7 settembre si riuniranno appassionati di fumetti, giochi, cultura pop e cosplay nell’area verde della villa. Inserito nel cartellone delle attività anche un “padiglione” dedicato al Vinyl Festival.

10 anni di Messinacon

Quest’anno Messinacon festeggia 10 anni dalla sua nascita. A raccontare questo compleanno speciale è l’ideatore della manifestazione e presidente dell’associazione Stretto Crea, Giuseppe Mulfari. Fra gli ospiti della decima edizioni i content creator messinesi Helios Gentile Patti, Angelo Arena e Damiano Gatto. Presenti all’apertura della manifestazioni anche il sindaco Federico Basile, gli assessori Liana Cannata e Massimo Finocchiaro e la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini.

