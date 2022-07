Mili San Pietro, antenna telefonia ko e vicina alle scuole. Il comitato: "Va rimossa" VIDEO - Tempostretto

L'antenna è installata in una posizione non idonea, a poche decine di metri dalla scuola dell’infanzia ed all’oratorio della locale parrocchia

MESSINA. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa: un guasto al ripetitore di telefonia mobile ha tenuto gli abitanti di Mili San Pietro isolati per giorni, impossibilitati ad usare la rete dei cellulari. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Il timore che un guasto all’unica antenna a servizio del villaggio avvenga in concomitanza di qualche calamità naturale, con conseguente totale isolamento, ha messo in allarme il Comitato Vallata di Mili.

È venuto fuori anche il fatto che il ripetitore non è a norma perché installato in una posizione non idonea, a poche decine di metri dalla scuola dell’infanzia ed all’oratorio della locale parrocchia, l’impianto non rispetta quindi la norma legata alla vicinanza a tale genere di fabbricati, che dovrebbe essere di almeno 30 metri.

I membri del comitato e i cittadini del villaggio, in una lettera indirizzata all’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina e al presidente della Prima Municipalità, ne hanno richiesto lo spostamento e il potenziamento, in modo da garantire la costante copertura di segnale.