Mondello: “104 scuole a prova sismica e piano straordinario per le strade” VIDEO

Il vicesindaco ha evidenziato alcuni degli interventi più significativi a Messina del suo assessorato ai Lavori pubblici

MESSINA – Tre anni della Giunta Basile. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello si è soffermato, in conferenza stampa, su edilizia scolastica e manutenzione strade. E così si è espresso “Sul fronte dell’edilizia scolastica abbiamo proseguito con determinazione nel percorso di potenziamento e riqualificazione del patrimonio educativo comunale. È stato siglato un importante accordo di programma che ci consentirà di utilizzare l’asilo presso la Base navale, mentre sono già stati consegnati ai dirigenti scolastici gli asili di Palazzo Saya e Granatari. A breve seguiranno le consegne delle strutture di Serri, via Brasile e Rione Taormina”.

Ma ciò di cui va più orgoglioso è “l’adeguamento sismico nelle strutture scolastiche. Frutto di una programmazione a partire dall’amministrazione De Luca nel 2018. Siamo partiti con soltanto sei edifici, su 104, che possedevano la certificazione di vulnerabilità sismica. Oggi abbiamo tutti e 104 con certificazione di vulnerabilità sismica e in tutti si è lavorato per cominciare gli interventi”.

E ancora: “La rifunzionalizzazione e la realizzazione di servizi mensa e impianti sportivi in 10 plessi scolastici, tra cui quelli di Paino, Santo Stefano Briga e Galati Sant’Anna. Altri 10 plessi, tra cui A. Luciani, Beata Eustochia e Mili San Pietro, sono già oggetto di appalto per l’avvio dei lavori. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo introdotto un piano straordinario per le strade per il triennio 2026-2028, del valore complessivo di 40 milioni di euro, grazie al bando regionale in sinergia con la Cassa Depositi e Prestiti. Intanto, sono già stati investiti oltre 3,2 milioni di euro per interventi di manutenzione diffusa su tutto il territorio comunale”.

