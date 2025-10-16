Musumeci all’Innovation Summit: “Il Sud sta cambiando, i giovani devono entrare in campo” VIDEO

Il ministro ha inaugurato le terza edizione al campus universitario Papardo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sono contentissimo che l’Università di Messina abbia sposato un’idea geniale, dovrebbe avvenire ovunque in Italia”, commenta il ministro per il Sud, Protezione civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci. L’ex presidente della Regione Siciliana ha inaugurato la terza edizione del Sud Innovation Summit a Messina.

“Il Mezzogiorno cambia, crescono occupazione e imprese”

L’evento dedicato all’innovazione e alla tecnologia quest’anno si è spostato nel campus universitario Papardo. “L’università è il luogo in cui i giovani incontrano l’impresa, l’innovazione, studiano le sfide e disegnano il futuro. Ecco perché questa terza edizione costituisce una grande opportunità, anche per la qualità delle imprese che sono presenti”, continua il ministro. “Il Mezzogiorno cambia lentamente, cresce l’occupazione, cresce l’attività imprenditoriale, il Pnrr che fornisce risorse nuove. Tutto questo disegna una prospettiva migliore. E’ questo il momento in cui i giovani devono entrare in campo supportati dalle università e dalla comunità scientifica”.

“Agli studenti dico non abbiate paura della vita”

“Non abbiate paura della vita”, si conclude così il suo discorso gli studenti universitari presenti in Aula Magna. “I giovani non devono mai perdere fiducia e autostima. Di fronte alle criticità della vita non bisogna mai arrendersi, si cade e si ci rialza. Come dico sempre ai miei nipoti non è grande l’uomo che non cade mai ma quello che cadendo trova la forza per rialzarsi”, conclude Musumeci.