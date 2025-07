Narcotraffico al Mangialupi, 14 arresti a Messina VIDEO

Operazione in corso della polizia dalle prime ore dell'alba per smantellare un'organizzazione criminale nel traffico di droga

MESSINA – 14 arresti. In primo piano un’organizzazione criminale nel campo del narcotraffico. Il cuore delle operazioni, nel traffico di droga, avveniva nel quartiere Mangialupi di Messina. Così dalle prime ore dell’alba di oggi, agenti della polizia di Stato sono impegnati nella esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Messina, su

richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Messina.

Il reato è quello di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di droga. Le indagini, condotte dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Messina (Sisco) e dalla Squadra mobile, hanno “consentito di individuare e smantellare un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, con base operativa nella zona sud della città, al Mangialupi”, comunica la polizia.

Aggiornamenti in corso.