Il Natale prende forma: ecco i primi allestimenti in città VIDEO

Tornano le casette di legno fuori dal Teatro e il giardino natalizio in piazza Unione Europea

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Natale prende forma. Si intravedono i primi allestimenti in città. Dopo le prime luminarie montate sui tronchi degli alberi di via Garibaldi ecco spuntare anche un po’ di verde e di rosso. Al centro di piazza Unione Europea, ai piedi di Palazzo Zanca, tornerà il giardino di Natale. Piante e fiori verranno posizionati sia tutto il corridoio centrale della piazza, dalla via Garibaldi fino alla scalinata del Municipio. Un bel colpo d’occhio per chi transita in auto e per i croceristi che ancora sbarcano settimanalmente a Messina.

Restano i versi di luce in via Laudamo, Cicereno e Malvagna

Tornerà anche il villaggio di Natale in Teatro. In via Laudamo sono già state piazzate le casette di legno, tipiche dei mercatini natalizi europei. Gli operai sono ancora all’opera con il montaggio. Sono rimaste appese le luminarie con i versi delle poesie sia qui che nelle vie Cicerone e Malvagna. Un tocco di magia e di cultura che ha illuminato le tre stradine pedonali per tutto l’anno. I versi di luce sul villaggio recitano la poesia “Antico inverno” di Salvatore Quasimodo: “Un po’ di sole, una raggera d’angelo, e poi la nebbia; e gli alberi, e noi fatti d’aria al mattino”.

Vedi qui la galleria fotografica