Villaggio di Natale a piazza Lo Sardo: arrivano casette del gusto, palco e area giochi VIDEO - Tempostretto

Dal 14 al 26 dicembre: è il primo grande evento nella piazza da poco riqualificata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo il grande albero e il giardino di Natale allestito da Messina Servizi arrivano anche le casette di legno. Piazza Lo Sardo, da sempre conosciuta come piazza Del Popolo, si veste a festa per il periodo natalizio. Uno spazio da poco riqualificato, con la posa della nuova pavimentazione e degli arredi che ospiterà per la prima volta un grande evento. Gli operai sono a lavoro per il montaggio delle tipiche casette di legno da mercatino di Natale, che dal 14 al 26 dicembre saranno le botteghe del villaggio del gusto. Si potranno trovare diverse specialità da bere e da mangiare. Sono in tutto 10 gli stand posizionati in cerchio nella piazza e ogni operatore potrà proporre più piatti.

Non solo cibo, anche eventi musicali e balli in piazza

Ma non solo cibo. La piazza ospiterà sul suo piccolo palco, che verrà montato per l’occasione, musica e spettacoli dal vivo. E poi ancora un’area giochi per bambini. L’inaugurazione è prevista per il 14 dicembre alle ore 18.00 e in quell’occasione ci saranno 35 personaggi del presepe vivente, un concerto dei Mokanta, l’esibizione degli zampognari e poi flash mob e balli in piazza. A questo si aggiunge l’arte con l’esposizione di quadri.

Il villaggio “Beer e food” è stato curato da BlueseainSicily, Etnazar e Radio Zenith Messina, che accompagnerà gli eventi con musica e dj set.