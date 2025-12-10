Il primo viaggio del trenino di Natale. Tutti i weekend attraverserà l’isola pedonale VIDEO

Da Villa Dante, passando per Piazza Cairoli, fino alla Stazione. A bordo i bambini potranno incontrare Babbo Natale e gli elfi a Messina
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Un trenino carico di magia e divertimento attraverserà Messina nei prossimi weekend. Un piccolo convoglio addobbato con le lucine di Natale e animato dalle canzoncine trasporterà bambini e famiglie dal centro città fino al “Borgo di Natale” di Villa Dante.
Farà due fermate, una a piazza Cairoli e l’altra a piazza Stazione. Poi, passando dai binari del tram, attraverserà l’isola pedonale del viale San Martino per raggiungere infine la villa di provinciale. A bordo i bambini potranno incontrare Babbo Natale e gli elfi. Potrà essere utilizzato gratuitamente e sarà disponibile dal venerdì alla domenica fino al 6 gennaio.
Una splendida idea,ce ne vorrebbero di più in Italia di questi divertimenti x bambini e xké no anche x i grandi
Complimenti per la scelta dei colori… Sembra un carro funebre