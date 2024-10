Nibali torna in bici a Messina: “Facciamola conoscere ai crocieristi” VIDEO

Vincenzo torna nella sua città natale accompagnato da Domenico Pozzovivo, Ivan Santaromita e Maurizio Fondriest

MESSINA – L’occasione per tornare a Messina per il campione Vincenzo Nibali è nata da un’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall’Asd Bici & Bike in collaborazione con la compagnia di navigazione Msc Crociere. Dopo l’attracco questa mattina della Msc World Europa, che sta compiendo il suo giro nel Mediterraneo, una cinquantina di ciclisti si sono radunati in piazza Unione Europea, in mezzo gli ex professionisti Domenico Pozzovivo, Ivan Santaromita e Maurizio Fondriest, campione del mondo del mondo su strada del 1988. A loro, ben visibili con delle magliette tutte uguali, si è unito un gruppo di cicloamatori peloritani, probabilmente gli amici di una vita di Vincenzo Nibali che aspettavano a terra.

Dopo un breve saluto e una foto con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro il gruppo è partito in direzione nord. Il percorso prevedeva di arrivare quasi a Villafranca Tirrena, passando dalla Ss113 e salire a Salice prima di raggiungere da Portella Castanea le “quattro strade”. Dopo una breve pausa un gruppo ha proseguito fino a Dinnammare prima di scendere percorrendo le stesse strade di chi invece ha deciso di tornare subito a Messina scendendo dai Colli Sarrizzo dalla via Pietro Castelli.

Nibali: “Messina è sempre particolare”

Presenti alla partenza la mamma di Vincenzo Nibali e il papà rigorosamente in sella, prendendo parte alla pedalata. Emozionato il campione messinese che ai nostri microfoni ha dichiarato: “Non saprei da dove partire per descrivere le mie emozioni, non è la prima volta che torno e sono stato qui nella mia città natale quest’estate. In quest’occasione sono tornato con Msc, abbiamo fatto Viaggi e Cultura e la sosta a Messina è particolare. Potremo far vedere il territorio a chi non lo conosce e viaggia per il mondo. Pedaleremo su queste strade su cui mi sono allenato in passato”.

Riguardo al suo impegno per i ciclisti del futuro aggiunge: “Sono molte le strutture che portano il nome Nibali. A Messina ci siamo fermati per qualche anno ma ripartiremo. Svolgiamo un’attività a 360° e da quest’anno posso dire che ripartiremo anche con il Team Mastromarco, dove sono cresciuto, e avremo lì una squadra Junior”.

