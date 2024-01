Alla base della decisione motivi personali

Maurizio Cannavò non sarà più il comandante della Polizia Municipale di Messina. Resterà in carica per altri 15 o 20 giorni, il tempo per il concorso del nuovo, poi tornerà a Ragusa.

Alla base della decisione motivi personali, così ha detto stamani a Palazzo Zanca. Era stato nominato appena due mesi fa, nello scorso novembre.